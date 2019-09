So schön bunt war die Party in Rostocks Kinder-stadt

Rostock

Die Party beginnt an der Bar: Mila schwingt den Cocktailshaker. „Das wird ein ,Grüner Wicht'“, verrät die Nachwuchsbarkeeperin und lacht. Sie schüttet den giftgrünen Mix aus Saft und Sirup

Den hat Mila am Freitag zusammen mit hunderten weiterer Mädels und Jungs in der Kinderstadt-Rostock in der Kuphalstraße gefeiert.

Während Mila ihren selbstgemixten Kinder-Cocktail bis zur Neige auskostet, könnte wenige Meter weiter Abdullah ein Schluck Zielwasser gut gebrauchen. So sehr er sich auch konzentriert und dabei auf die Zunge beißt: Die Speere – stumpfe Stöcke – wollen einfach nicht durch den Radreifen fliegen, der vor ihm an einem Torbogen baumelt. „Sonst klappt's immer, heute leider nicht.“ Entmutigen lässt sich der Junge davon nicht, immerhin warten noch 13 weitere Stationen der Kinderralley auf ihn.

Geschick und Köpfchen gefragt

Ob Sportskanone, schlaues Köpfchen oder Basteltalent: Für jedes Kind haben Projektleiterin Gabi Ditz und viele freiwillige Helfer auf dem Hof des Freizeitzentrums die passende Herausforderung aufgebaut. Langeweile? Ausgeschlossen. Nur Petrus gibt den Spielverderber: Zum Festauftakt schickt er Sprühregen. „Das erste Mal in 15 Jahren Kinderparty“, sagt Gabi Ditz. Der guten Laune tut das keinen Abbruch und nach knapp einer halben Stunde hat auch Petrus ein Einsehen und macht die Schotten dicht. Gerade rechtzeitig, denn just in diesem Moment entert ein halber Hort den Hof. „Wir rechnen heute mit 300 bis 400 Kindern“, sagt Gabi Ditz.

Einmalig in Deutschland

Sie ist eine der wenigen Erwachsenen mit Befugnis in der von Kindern regierten Kinderstadt. Diese ist bundesweit einmalig. „Es ist die einzige Kinderstadt in Deutschland, die ganzjährig arbeitet“, erklärt Gabi Ditz. Sie engagiert sich mit Herzblut für das Projekt, seit dieses vor 15 Jahren gegründet wurde.

Kinder an die Macht

In der Kinderstadt sollen Mädchen und Jungen hautnah erleben können, wie Demokratie funktioniert. Weil das am besten klappt, wenn man es selbst ausprobiert, gibt es ein eigenes Rathaus, die Kinder wählen einen Bürgermeister samt Bürgerschaft, und haben ihr eigenes Geld, die so genannten Schwanis. Am Berufetag, der jeden Mittwoch stattfindet, schnuppern die Kinder in verschiedene Jobs rein. „Daran beteiligen sich 40 bis 50 Kinder“, berichtet Gabi Ditz.

Helfer tischen Leckeres auf

Entdecken, was Spaß macht Die Kinderstadt Rostock ist ein fortlaufendes ganzjähriges Beteiligungsprojekt ohne zeitliche Begrenzung und mit regelmäßigen Angeboten und Aktionen für Kinder aus ganz Rostock. Sie ermöglicht ihnen, Demokratie zu erleben und verschiedene Berufe aus erster Hand kennen zu lernen. Ziel ist es, dass bereits Kinder sich frühzeitig auf Berufe orientieren, die ihnen Spaß und Freude bereiten und ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechen.

