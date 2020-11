So schön erstrahlt Rostock: OZ zeigt die schönsten Fotos von der Lichtwoche

Rostock

Das Steintor in der Rostocker Innenstadt hat sich hübsch gemacht. Seit Montag ist es mit bunten Ornamenten verziert, hebt sich mit seiner Beleuchtung aus der dunklen Nacht hervor. Weiter geht´s zum Neuen Markt. Auch das Rathaus wird mit einer aufwändigen Lichtinstallation erleuchtet. Es ist wieder Lichtwoche. Noch bis Samstag, den 7. November ist das von den Stadtwerken organisierte Spektakel zu erleben.

Statt bunter Veranstaltungen und verschiedenen Aktionen gibt es in diesem Jahr ausschließlich die Lichtausstellung zu sehen. Die Laternenwächterführung, Glühweinverkauf oder das künstlerische Programm müssen wegen Corona ausfallen. „Die Lichtwoche ist mittlerweile Tradition“, sagt Ute Römer, Vorstandsmitglied der Stadtwerke. Deswegen sollte die Lichtwoche auch in der herausfordernden Zeit ermöglicht werden, das Konzept der Lichtwoche wurde dahingehend angepasst.

Lichtinstallationen erstrahlen von 16 bis 20 Uhr

Nicht nur in der City, auch In verschiedenen Stadtteilen erstrahlen markante Gebäude im Licht. Die Kunsthalle am Schwanenteich, der Leuchtturm in Warnemünde oder der Barocksaal in der Innenstadt: Sie alle zeigen sich von 16 bis 20 Uhr von ihrer schönsten Seite. Am Hauptgebäude der Universität Rostock wurden zudem zwei Leuchtkanonen installiert, sogenannte Sky Beamer – das diesjährige Hauptmotiv der Lichtwoche. „Die leuchtenden Strahlen stehen für die Zuversicht, die wir mit den Lichtblicken verbreiten möchten: Nur zusammen sind wir stark genug, diese anstrengende und unvorhersehbare Zeit zu bewältigen“, sagt Ute Römer.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass ein Besuch der Gebäude die derzeit geltenden Regeln dennoch eingehalten werden sollen. „Bitte treffen Sie sich nur mit maximal zehn Personen aus zwei Hausständen gleichzeitig. Achten Sie auf die Einhaltung der AHA-Regeln – halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Lichtwoche-Besuchenden und tragen Sie bei Bedarf eine Alltagsmaske während Ihres Lichtwoche-Besuches“, heißt es.

Gemeinnützige Vereine erhalten Unterstützung

Auch, wenn die diesjährige Lichtwoche anders anders ist als in den vergangenen Jahren, wollen die Stadtwerke auch in diesem Jahr sozial und kulturell engagierte Vereine unterstützen. Ein Online-Benefizkonzert der Young Academy Rostock findet am 5. November ab 18 Uhr statt und kann im Livestream auf swrag.de verfolgt werden.

Von Stefanie Ploch