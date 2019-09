So schön ist das 26. Stromfest in Warnemünde

Rostock

Mit lauter Musik, schwungvollen Tanzeinlagen, bunten Drachen und einer belebten Bummelmeile wird in Warnemünde die Sommersaison verabschiedet. Das traditionelle Stromfest ist sowohl für viele Rostocker, als auch Touristen eine beliebte Veranstaltung, die sie sich nicht entgehen lassen wollen. „Man merkt, dass sich die Organisatoren jedes Jahr viel Mühe gegeben. Das Fest vereint Tradition und Moderne und gehört zum Ostseebad dazu“, finden Marina und Holger Löttke. Die beiden Rostocker genießen vor allem die Atmosphäre und wollen sich vom Programm überraschen lassen. Besonders freuen sie sich auf die Feuershow am Abend.

Drachenfest für Groß und Klein

Mit einer Zuckerwatte in der einen und einem selbst gebastelten Fächer in der anderen Hand spaziert Mia-Lena am Alten Strom entlang. Zusammen mit ihren Eltern Anne und Jörn Schneider möchte sich die Sechsjährige das Drachenfest am Strand unterhalb des Teepotts anschauen. Die zahlreichen bunten Flugobjekte hat sie bereits aus der Ferne erblickt. „Das sieht schön aus – vor allem die Echse“, sagt die Schülerin aufgeregt. Es ist nicht das erste Mal, dass die kleine Familie aus Schwerin das Stromfest besucht. „Wir schauen jedes Jahr vorbei. Es herrscht immer gute Stimmung und die Stände Am Strom sind süß“, berichtet Mama Schneider.

Tanzen für den guten Zweck

Während sich die Bummelmeile langsam füllt, haben sich am Leuchtturm bereits hunderte Besucher versammelt. Gespannt schauen die dem ukrainischen Kinder- und Jugendtanzensemble „Ros“ zu. Mit verrückten Kostümen und ihren einstudierten Choreografien begeistern sie die Massen. „Tolle Aufführung“, schwärmt Heide Reinhold. Die 71-Jährige klatscht vergnügt in die Hände und würde am liebsten selbst die Tanzfläche stürmen. Gespannt sei sie auf die Auftritte der einzelnen Shantychöre. „Ich habe gelesen, dass De Sing Man Tau´s auf dem Kutter Pasewalk singen werden. Das wird bestimmt toll“, so die Rentnerin aus dem Landkreis.

Auch am Sonntag können sich Gäste auf ein buntes Programm freuen. Dann locken das Drachenfest, der Töpfermarkt und zum Abschluss das Konzert von De Mönchguter Fischköpp im Kurhausgarten ins Ostseebad.

Lesen Sie auch:

Drachen und Feuershow zum 26. Stromfest in Warnemünde

Von Susanne Gidzinski