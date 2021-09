So schön war Rostocks Ball für Ehrenamtler

Warnemünde

Ohne Stimmen für Stimmung sorgen – das können nicht viele Chöre. Die „Singenden Hände“ aus Rostock beherrschen es allerdings meisterhaft und zeigten ihr Können am Samstag im Warnemünder Kurhaus. „Nach anderthalb Jahren Zwangspause ist das unser erster Auftritt“, sagte Chorleiterin Antje Hebst, die der Gruppe von Gebärdensängern vorsteht. Der Ort ihrer Bühnen-Rückkehr hätte passender nicht sein können. Schließlich trat das Quartett beim Ehrenamts-Ball der Caritas auf.

Der Rostocker Chor "Singende Hände" sorgte ohne Stimmen für Stimmung. Rechts Chorleiterin Antje Hebst. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Zwei Jahre ist die letzte Veranstaltung her. Das lag aber nicht an Corona. „Unser Ball hat generell einen Zwei-Jahres-Rhythmus“, sagt Caritas-Regionalleiter Andreas Meindl. Die Pandemie hatte aber trotzdem Einfluss auf die Veranstaltung, die diesmal auf 170 Teilnehmer begrenzt war. Die Tische standen mit Abstand – dafür mussten sich die Damen und Herren keine Gedanken machen, ob die Maske zum Ball-Outfit passt. Denn an den Plätzen musste kein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Nicht nur Bälle für Unternehmer oder Presse

Brigitte Schreiber hatte sich für glitzernde Kleidung entschieden. Genau so wie die Bluse leuchteten auch die Augen der Rostockerin. Schließlich hat sie den Ball vor 14 Jahren ins Leben gerufen. „Ich habe damals immer nur über Unternehmer- oder Pressebälle gelesen. Und mich gefragt, wieso es so etwas nicht für Ehrenamtler gibt“, blickt sie zurück. Aus der Idee ist eine beliebte Veranstaltung geworden, bei der Menschen, die sich ehrenamtlich für chronisch Kranke oder Menschen mit Behinderung engagieren einen Abend lang unbeschwert feiern können.

Brigitte Schneider hatte einst die Idee zum Ball. Petra Kröger und Wiltraud Kornagel (von links) sind heute an der Organisation beteiligt. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Unterstützung erhält die Caritas dabei nicht nur von Spendern, sondern auch vom Landkreis Rostock, der Hansestadt sowie deren Behindertenbeirat. „Claus Ruhe Madsen hatte vor zwei Jahren kurz nach seinem Amtsantritt einen der ersten Termine bei uns. Und er ist der erste Oberbürgermeister, der zum Ball kommt, was eine große Wertschätzung zeigt“, sagte Petra Kröger am Samstag. Rostocks Behindertenbeauftragte freute sich, dass sie mit ihren Anliegen beim Stadtoberhaupt Gehör findet.

Für ihn sei es Ehrensache, beim Ball dabei zu sein, sagte Madsen. „Es ist bewegend, wenn man Menschen begegnet, die mit vollem Herzen für andere unterwegs sind“, so das Stadtoberhaupt. Denn es sind oft diejenigen, die selbst viel zu schultern haben, „die dann am ehesten bereit sind, anderen zu helfen, ihren Rucksack zu tragen“.

In der Hansestadt sind zwar viele Menschen ehrenamtlich engagiert – aber zunehmend ältere Bürger. „Wir brauchen immer Nachwuchs“, erklärte Wiltraud Kornagel vom Behindertenbeirat. Wolfgang Methling, der als Vertreter des Landkreises zum Ball gekommen war, stellte aber eines klar: „Ohne Hauptamt funktioniert Ehrenamt auch nicht“ – es brauche die Unterstützung aus den Ämtern.

Haben Spaß am Fotoautomaten: Anja Schulz, Erik Ortlieb, Manuela Schwesig, Claus Ruhe Madsen und Anika Leese (von links) Quelle: Claudia Labude-Gericke

Diesen Hinweis hörte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die am Vorabend der Landtagswahl mit Ehemann Stefan zum Ball gekommen war. Ob ihr rot-schwarzes Kleid, zum dem der Gatte die passende Krawatte trug, nur modisches Statement oder schon Vorschau auf eine mögliche Koalition war, blieb offen. Dafür bedankte sich die Landes-Chefin bei allen Anwesenden für ihr Engagement – vor allem in Zeiten der Pandemie. „Denn das Ehrenamt trägt stark zum Zusammenhalt im Land bei. Und Zusammenhalt ist das Allerwichtigste“, so Schwesig. Sie freue sich, dass nach harten Zeiten mit Kontaktbeschränkungen, deren Anweisung ihr nicht leicht gefallen sei, nun wieder mehr Zusammenkunft möglich ist.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das genossen auch Irena Schreiber und ihr Mann Hartmut. Die Reutershägerin gehört nicht nur zum Behindertenbeirat, sondern engagiert sich auch als Senior-Trainerin und hat Projekte für Schlaganfallpatienten ins Leben gerufen. Nicht nur, dass sie selbst davon betroffen war – dazu kommen Folgen eines Unfalls, mit denen die Rostockerin immer noch zu tun hat.

Volle Tanzfläche beim Ehrenamtsball. Quelle: privat

Dass sie zwei der begehrten Plätze für den Ball bekommen hatten, freute das Paar sichtlich. Und dass auch gesundheitliche Handicaps nicht vom Feiern abhalten, ließ sich spätestens dann beobachten, als nach dem Büfett auch die Tanzfläche eröffnet wurde.

Von Claudia Labude-Gericke