So schön war das Auslaufen der „Aidaprima“ in Warnemünde

Rostock

Es fehlten eigentlich nur noch die Bratwurst- und Getränkestände: Denn die Stimmung am Freitagabend in Warnemünde – sie hatte fast schon etwas von einem Volksfest. Hunderte Schaulustige feierten auf der Mittelmole und in Hohe Düne eine spontane „Port Party“ - und verfolgten das Auslaufen des Überraschungsgastes im Kreuzfahrthafen, der „Aidaprima“. Und die lieferte als Dankeschön gleich mal eine große Lichtershow ab.

Überraschende Besucher

Erst am Donnerstagabend hatte Aida mitgeteilt, dass erstmals eines ihrer drei neuesten und größten Schiffe den „ Heimathafen“ Rostock anlaufen wird. Eigentlich befand sich die „ Aidaprima“, die wie ihr Schwesterschiff „Aidaperla“ in Japan gebaut wurde, auf einer Ostsee-Rundfahrt ab Kiel. Doch weil das Schiff aufgrund schlechten Wetters St. Petersburg und auch Stockholm nicht anlaufen konnte, entschieden sich Kapitän Kapitän Marc-Dominique Tidow und die Reederei zu einem Spontanbesuch für die 4350 Gäste in Warnemünde.

Höhepunkt für Schifffans

Schon den ganzen Tag über hatten Schaulustige den Riesen am Kai bewundert. Mit ihren 300 Metern Länge ragte die „Prima“ sogar über den Liegeplatz 7 am Kreuzfahrtterminal hinaus. Am Abend wurde es dann zum Auslaufen richtig voll auf der Promenade: Kurz vor 20 Uhr lief das Schiff mit Kurs Kiel wieder aus Warnemünde aus. Die Bordwände und alle Decks leuchteten abwechselnd in den buntes Farben. Mit den Taschenlampen ihrer Handys winkten sich die Schaulustigen und die Passagiere an Bord gegenseitig zu. Auf Wiedersehen, „ Aidaprima“.

