„Sing Hallelujah“ tönt es durch die Lautsprecher in der Rostocker Stadthalle. Zu dem Dr. Alban-Hit schwingen die Kinder der Tanzgruppe der Grundschule „ John Brinckman“ rhythmisch die Hüften, recken die Hände in die Luft, schlagen Rad und heben ein Mädchen auf ihre Schultern. Auch die kleinen Sportler am Rand lassen sich von der guten Stimmung anstecken und tanzen eifrig mit.

Rund 1800 Schüler der ersten bis achten Klassen von 31 allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen aus Stadt und Umland sowie rund 1000 Gäste waren am Sonnabend zum 36. Hallensportfest in die Rostocker Stadthalle gekommen.

Seilspringen, Dreierhopp und Medizinballstoß

„Es ist wichtig, den Kindern zu zeigen, dass Bewegung Spaß machen kann“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der als Schirmherr zur Eröffnung gekommen ist. Bewegung sei unerlässlich für einen gesunden Lebensstil und fördere zudem den Teamgedanken. Dass es auch den Kindern Spaß machte, bewiesen sie gleich lautstark zu Beginn, als sie mit Händen und Füßen symbolisch eine Rakete starteten.

In athletischen Disziplinen wie Seilspringen, Dreierhopp und Medizinballstoß konnten sich die kleinen Nachwuchssportler dann beweisen. Dazu kamen Runden- und Hindernisstaffeln. Gewertet wurde das gesamte Schulteam jeweils in den verschiedenen Disziplinen und Altersgruppen.

Finn Zipprich und Lisa Nguyen Than aus der zweiten Klasse der Heinrich-Heine-Schule in Warnemünde haben mit ihrem Team bei der Umkehrstaffel schon am Vormittag eine Goldmedaille abgeräumt: „Im letzten Jahr haben wir den vierte Platz, in diesem Jahr den ersten Platz belegt. Das war toll“, freut sich der achtjährige Finn. Auch Martha Fehlandt von der Rostocker Christophorusschule ist zufrieden. „Das Seilspringen und der Staffellauf haben sehr gut geklappt“, sagt die Achtjährige. An der Station nebenan steht Lennart Severin von der Grundschule Gehlsdorf und macht sich bereit für seinen Medizinballstoß.

Rekordbeteiligung 2015 mit 2500 kleinen Teilnehmern

„Die Kinder sind begeistert. Das ist das, was wir wollen“, sagt Andreas Nadolny. Seit 1986 ist der Sportlehrer der Hundertwasser-Gesamtschule Rostock beim Hallensportfest dabei. Als Schulsportberater der Stadt gehört er zu den Koordinatoren des Events. Rund 82 000 Teilnehmer hätten bisher insgesamt in den verschiedenen Disziplinen um die beste Platzierung gekämpft. „2015 hatten wir mit rund 2500 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung“, so Nadolny.

Die Intention sei es, neben dem sportlichen Gedanken, die Kinder der Schulen aus der Stadt zusammenzuführen. Und dabei ist eine Disziplin besonders beliebt: „Das Tauziehen ist jedes Mal der emotionale Höhepunkt. Dabei wird geschrien und mitgefiebert. Es wurde auch schon mal ein Tau zerrissen. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht“, sagt Nadolny und lacht.

Ältester ehrenamtlicher Helfer ist 86 Jahre alt

„Es ist einfach toll, zu sehen, wie viel Spaß es den Kindern macht“, freut sich auch Madsen. „Dass die Veranstaltung nun seit mehr als 30 Jahren stattfindet, ist ein sehr gutes Zeichen.“ Und das ist nicht zuletzt dem Herzblut von Organisatoren, Eltern und vielen freiwilligen Helfern zu verdanken. „Viele sind seit mehr als 30 Jahren dabei. Der Älteste ist schon 86 Jahre alt“, sagt Silke Schrader, Leiterin des Staatlichen Schulamtes Rostock, das das Sportfest veranstaltet. Was sie sich für die Zukunft wünscht: „Da bald ein Generationswechsel ansteht, wäre es schön, wenn die Sportlehrer der Schulen uns künftig bei der Organisation noch besser unterstützen würden“, sagt sie.

Von Stefanie Büssing