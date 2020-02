Rostock

Für Juliane Gustke und Reno Lau war der Besuch bei der Rostocker Hochzeitsmesse ein besonderes Ereignis. Denn hier holte das Paar sich die letzten Inspirationen und Ideen für ihre Hochzeit im Sommer. „Wir haben schon sehr viel geplant, aber uns fehlt noch das gewisse I-Tüpfelchen“, erzählt Gustke, als sie einen Ring anprobiert. Seit sieben Jahren ist das Paar zusammen, zwei Kinder ziehen sie gemeinsam groß. Wie auch viele andere Besucher ließen sie sich am vergangenen Wochenende in der Hansemesse beraten, um den schönsten Tag ihres Lebens zu planen. Bei 120 Ausstellern auf 6500 Quadratmetern hatten die vielen Paare genügend Auswahl. „Es gibt so eine große Vielfalt und so viele Möglichkeiten“, meint Juliane Gustke.

Der Trend: Individuelle statt konventionelle Hochzeiten

Im Trend seien dieses Jahr sogenannte Boho Hochzeiten, sagt Christina Müller – also individuell auf die Wünsche der Heiratenden abgestimmte Feierlichkeiten, abseits von Konventionen. Müller verleiht zu solchen Anlässen große Zelte und Tipis, die vor allem für Festival-Hochzeiten im Freien sehr beliebt sind. Müller erklärt: „Die Paare können bei solchen Hochzeiten viele eigene Ideen einbringen und die Atmosphäre ist sehr locker.“ Vor allem zwischen Mai und September, wenn es warm ist, sei die Nachfrage dafür am höchsten, sagt sie.

Der Trend zeigt sich auch bei Hochzeitstorten, erklärt Konditormeisterin Dana Kickhefel von der Schokoladerie De Prie. „Das Alternative, zum Beispiel Federn oder Windfänger, sind beliebt.“ Viele Paare würden solche Dekorationen gerne als dezente Akzente an ihren Torten sehen, während der Rest schlicht und elegant gehalten ist. „Sehr hohe Formen sind dabei auch beliebt“, so die Expertin.

Auch oft nachgefragt: Hochzeiten und vor allem standesamtliche Hochzeiten am Strand. Marcus Jakob, der die Messe an beiden Tagen besuchte, hat eine solche in Planung. „Am Strand mit 60 Gästen“, erzählt er. Im Juli ist es so weit. Über das Wetter macht sich der 30-Jährige keine Sorgen: „Selbst wenn es regnet, wird es zumindest unvergesslich“, scherzt er. Mit seiner Verlobten, die Kleider anprobierte, während er allein über die Messe schlenderte, ist er seit vier Jahren zusammen. Den Antrag machte er ihr an Silvester 2018.

Viele Paare planen sehr langfristig

Annemarie Wilcke spielte auf der Messe Klavier und sorgte an einem der Stände für passende Hintergrundmusik. Die 28-Jährige spielt auf Hochzeiten. „Es ist ein sehr schönes und emotionales Umfeld, bei dem die Leute immer gut drauf sind“, sagt die Gesangslehrerin. Die Musikerin bot ihre Dienste an und beriet die Besucher während der zwei Messetage.

Auch Katja Simon und ihre Trauzeugin Diana Birkmann verbrachten den Großteil vom Wochenende in der Hansemesse. Simon heiratet zwar erst im Sommer 2021, zeitige Planung sei aber äußerst wichtig, meinen die beiden Frauen. „Wenn wir nächstes Jahr anfangen, ein Kleid zu suchen, ist es eigentlich schon zu spät“, so Birkmann. Bestellung und Anpassung bräuchten ein halbes Jahr Vorlaufzeit, sagt sie. „Mit dem Bräutigam haben wir lustigerweise gleich nach zehn Minuten einen passenden Anzug gefunden“, lachte die Trauzeugin.

Zur Galerie Trauringe, Torten, Kleider und alles, was zu einer guten Hochzeit gehört, fanden die Besucher der Hochzeitsmesse am vergangenen Wochenende. 120 Aussteller präsentierten dort aktuelle Trends rund um den schönsten Tag des Lebens.

Organisatoren sind zufrieden

Ebenfalls dabei: Zahlreiche Trauringaussteller, Caterer und Hochzeitsfotografen. Letzteren suchten Antje Völker und ihr Verlobter Thomas Götz. Das Paar heiratet im August. Bis auf den passenden Fotografen seien die Planungen auch schon zum Großteil abgeschlossen. Auch die passende Kleidung steht schon. „Ein Kleid haben wir auch schon gefunden und da ich in Uniform heirate, müssen wir auch keinen Anzug mehr suchen“, erklärt Götz.

Der Bundeswehrsoldat lies den Ring, mit dem er seiner Partnerin den Antrag machte, bei einem Auslandseinsatz in Afghanistan anfertigen, erzählt der 33-Jährige. Bei einer einmonatigen Reise durch Australien kam er dann zum Einsatz. Das Paar schildert: „Das war am Ayers Rock bei Sonnenuntergang.“

Projektleiterin Kathrin Schiemann zeigte sich begeistert von der Veranstaltung. „Gleich zu Beginn des ersten Tages war es so voll wie noch nie.“ Selbst der Bahnstreik am Sonnabend hatte keine negativen Auswirkungen auf die Besucherzahlen, sagte die Organisatorin. „Gleich nachdem die ersten Leute rein kamen, wurden schon Kleider anprobiert.“ Besonders die alljährliche Abwechslung bei den Ausstellern erstaune sie. „Ich bin immer wieder überrascht, was die Messeaussteller aus ihren Ständen so machen.“

Von Anh Tran