Rostock

Waren werden eingeräumt, Kisten ausgepackt, die Tapete an die Wand gebracht, Aktionsfolien angeklebt: Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Aldi-Marktes in der Lortzingstraße in Warnemünde laufen auf Hochtouren. Am Mittwochnachmittag sind sowohl zahlreiche Mitarbeiter als auch Handwerker in der Filiale anzutreffen.

Für Kunden hat der Markt seit Ende Januar geschlossen – einige von ihnen schauen neugierig durchs Schaufenster. Ein Mann holt sich einen Einkaufswagen. Vor dem Aufsteller, der auf die vorübergehende Schließung des Marktes hinweist, bleibt er stehen, zögert kurz und schiebt den Wagen schließlich zurück. „Wir hatten vor ein paar Tagen auch schon Kunden im Laden, die gar nicht mitbekommen haben, dass hier drin gebaut wird, bis sie mit den Waren schon fast an der Kasse standen“, erzählt Regionalverkaufsleiter Karl Niemann lachend. „Noch sieht es ziemlich nach Baustelle aus, aber es wird.“

Weitere Märkte werden umgebaut

Niemann ist für sechs Aldi-Filialen in und um Rostock verantwortlich. Der Warnemünder Markt ist der erste, der nun modernisiert und mit einem neuen Farb- und Lichtkonzept ausgestattet wird. Nach und nach sollen andere Standorte folgen. „Wir haben alle Regale rausgeschmissen und durch tiefere ersetzt“, erklärt der Chef. „So können wir mehr Waren einräumen und müssen daher seltener auffüllen.“ Der Frische-Bereich mit Obst und Gemüse wandert vom hinteren Teil des Ladens in den Eingangsbereich. „So sehen die Kunden direkt unser Aushängeschild“, erklärt Niemann.

Regionalleiter Karl Niemann und Filialleiterin Dorén Franken freuen sich auf die Neueröffnung. Quelle: Katharina Ahlers

1700 Produkte

Der Umbau sei nach Plan gelaufen, alle Produkte und Materialien pünktlich geliefert worden. Nachdem es zu Beginn der Corona-Pandemie eine große Nachfrage nach bestimmten Produkten – etwa Klopapier und Nudeln – gegeben habe, habe sich das Verkaufsverhalten der Kunden mittlerweile wieder normalisiert. Rund 1700 Artikel bietet Aldi an. Diese wurden neu im Markt angeordnet. „Das ist wie ein Tagesablauf. Erst haben wir die Frühstückssachen mit Backwaren und Kaffee, dann die Mittagsprodukte und zum Schluss Süßigkeiten“, so der Regionalleiter. Die vergrößerte Backwarenauslage sei mit einem rückgelagerten Backraum versehen, sodass die Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite befüllen können. Die Pfandautomaten in der Nähe des Eingangsbereichs sollen Kunden ermöglichen, ihr Pfand direkt zu Beginn des Einkaufs abzugeben.

Cindy Westphal sortiert Waren ein. Quelle: Katharina Ahlers

Markt wurde vergrößert

Derzeit werden Preisschilder kontrolliert und angebracht und Kisten ausgepackt. Obst und Gemüse wird erst am Donnerstagabend geliefert. „Es ist noch einiges zu tun“, sagt die stellvertretene Filialleiterin Dorkas Wilke, die eine Palette mit Sekt und Süßkram zieht. „Aber es macht total Spaß, zusammen mit dem Team alles einzurichten.“ Filialleiterin Dorén Franken ist derzeit zehn Stunden täglich im Laden. „Wir sind von morgens bis abends am Ein- und Umräumen“, sagt sie. Die Mitarbeiter hatten in den vergangenen Wochen frei oder haben in anderen Aldi-Märkten gearbeitet.

Lange befanden sich in dem Gebäude zudem der Traveller-Shop, der im vergangenen Jahr geschlossen hat, und ein Lotto-Geschäft. Die Räume wurden nun von Aldi übernommen, umgebaut und zum größten Teil als Räume für die Mitarbeiter genutzt. Die Verkaufsfläche beträgt zukünftig 990 Quadratmeter. Neu eröffnet wird der Markt am Freitag um 7 Uhr. Geplant sind neben einer Tombola auch eine Kaffeeverkostung.

Von Katharina Ahlers