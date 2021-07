Rostock

Ein süßes Törtchen zur Kaffeezeit, das neue Kleid, Bücher oder ein Blumenstrauß: Alles, was im Alltag so benötigt wird, muss nicht online bestellt, sondern kann auch lokal bei tollen Rostocker Händlern gekauft werden. Davon sind zumindest die Verantwortlichen der Ostseesparkasse (Ospa) überzeugt. Gerade die kleinen Geschäfte und Restaurants haben aber durch die Corona-Krise mit teilweise monatelangen Zwangsschließungen gelitten.

Um die Unternehmer zu unterstützen, hat das Bankhaus eine besondere Aktion ins Leben gerufen. „Zuerst haben wir 2020 im Frühjahr Gutscheine von unseren lokalen Unternehmenskunden gekauft und an Privatkunden verteilt“, blickt Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt zurück. Im nächsten und deutlich längeren Lockdown hätte dann jeder Mitarbeiter der Bank ein 300-Euro-Guthaben erhalten, das bei rund 120 verschiedenen Restaurants, Läden oder Dienstleistern aus Rostock und dem Landkreis eingelöst werden konnte und kann. „Insgesamt sind dadurch allein von uns etwa 300 000 Euro in die regionale Wirtschaft geflossen“, bilanziert Pannwitt nicht ohne Stolz.

Hansestadt sucht Hilfe der Ospa

Das, was die Ospa bisher nur Kunden und Mitarbeitern ermöglichte, soll nun aber allen Rostockern zugutekommen. „Wir arbeiten derzeit an einem digitalen und analogen Angebot für die Menschen aus der Regiopolregion“, erklärt Pannwitt. Ziel sei es, darüber die hiesige Wirtschaft zu fördern und den Bewohnern von Hansestadt und Umland Anreize zum lokalen Einkaufen zu bieten.

Ein entsprechender Auftrag war bereits aus der Kommunalpolitik an die Stadtverwaltung ergangen. Die Rostocker CDU-Fraktion hatte vorgeschlagen, dem Beispiel der sächsischen Kleinstadt Pirna zu folgen und einen lokalen Gutschein zu etablieren, der an vielen Stellen einlösbar ist und damit Geld in coronaleere Kassen der Händler und Gastronomen spült. Im Rathaus fand die Idee zwar Gehör – schnell kam dort aber der Vorschlag auf, das vorhandene Portal der Ospa zu nutzen, anstatt ein eigenes neu zu schaffen.

Handy-App in zwei Monaten fertig

„Und wir stehen bereit“, erklärt Ospa-Vorstand Pannwitt. Mehr noch – schon in gut zwei Monaten soll eine solche zentrale Lösung zumindest technisch bereitstehen. Wer will, könnte dann per Handy-App ein Guthaben zum lokalen Einkaufen aufladen oder verschenken. Auch eine entsprechende gedruckte Karte sei in Planung, der Name der Aktion oder die Gestaltung des analogen Gutscheins aber noch nicht final geklärt.

Den lokalen Unternehmen biete die Aktion die Möglichkeit, kostenlos auf sich aufmerksam zu machen – zum Beispiel durch Bilder und kleine Texte auf der dazugehörigen Webseite. „Denkbar ist auch, dass die Restaurants oder Geschäfte dann noch kleine Zusatzanreize für die Nutzer der Gutscheine bieten, vielleicht einen Gratis-Cocktail oder Ähnliches. Aber das ist kein Muss. Wir wollen erst mal nur die Möglichkeiten dazu schaffen“, sagt Pannwitt.

Neben Privatpersonen könnten auch Firmen eine solche Rostock-Card oder App für ihre Mitarbeiter nutzen. Schließlich gibt es die Möglichkeit, Angestellten 44 Euro pro Monat als Sachleistungen zukommen zu lassen – und das sogar steuerfrei. „Dieses Geld könnte dann beispielsweise auf so eine Gutschein-Karte oder ein digitales Konto eingezahlt und dann in der Region wieder ausgegeben werden“, blickt der Bankvorstand voraus.

Händler freuen sich über die Aufmerksamkeit

Zu den Händlern, die bereits im Ospa-Gutscheinportal gelistet sind, gehört das „Törtcheneck Schwesterherz“ in der Östlichen Altstadt. „Es ist doch toll, wenn durch so eine Aktion lokale Unternehmen unterstützt werden“, sagt Geschäftsführerin Sylvia Möller. Ein paar Ospa-Kunden sowie -Mitarbeiter seien auch bereits zum Naschen der leckeren Backwaren vorbeigekommen.

Sieht Rostocks Shopping-Karte so aus? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich schon mal an einer Montage versucht. Quelle: Frank Söllner/Montage Arno Zill

Auch Robert Behrmann kann die Aktion nur loben. „Wir freuen uns immer über Unterstützung, egal, woher sie kommt“, sagt der Trainer aus der Boulderhalle „45 Grad“. Die Sportanlage am Rostocker Kayenmühlengraben hat schon vergangenes Jahr bei der Gutschein-Offensive mitgemacht. „So etwas hilft besonders, das Bouldern noch mehr Menschen bekannt zu machen. Und wenn dadurch neue Erstkontakte zustande kommen und die Leute dann hier merken, wie viel Spaß es macht, dann ist das doch großartig.“

Hauptziel: Unterstützung der lokalen Wirtschaft

Helmut Schmidt aus der Rostocker CDU-Fraktion war derjenige, der die Gutschein-Idee aus Pirna nach Rostock holen wollte. Dass die Hansestadt selbst keine Möglichkeit sieht, dem gelungenen Beispiel zu folgen, hält er für ein Armutszeugnis. „Wieso wir als große Stadt nicht schaffen, was ein Ort mit 40 000 Einwohnern ganz schnell und unbürokratisch hinbekommt, das erschließt sich mir nicht und das hätte ich gern mal von der Verwaltung erklärt“, so Schmidt.

Dennoch habe er auch kein Problem damit, das System der Ospa zu nutzen, wenn es den gewünschten Effekt bietet. „Im Grunde geht es ja vor allem darum, der lokalen Wirtschaft zu helfen. Und wenn es dadurch gelingt, den Umsatz zu generieren, der durch Corona fehlt, dann kann ich auch mit dieser Lösung leben“, erklärt der Christdemokrat.

Von Claudia Labude-Gericke