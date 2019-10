So soll das neue Radisson-Hotel in Rostock aussehen

Rostock-Stadtmitte

Die ersten Entwürfe für das neue Radisson-Hotel im Rostocker Stadthafen liegen der OSTSEE-ZEITUNG exklusiv vor: Geplant sind rund 190 Zimmer, die ganz im Marken-Stil der Hotelgruppe gestaltet werden. Es gibt ein Restaurant, eine Lobby-Lounge und ein Fitnessstudio. Spektakulär soll die öffentlich zugängliche Dachterrasse mit Ausblick auf Warnow und Altstadt werden. Hier ist auch eine Brauerei-Bar geplant. Spätestens im Herbst 2022 soll das Hotel eröffnet werden.

„Wir schaffen ein einmaliges Ensemble an hervorragender Stelle“, sagt Bauherr und Scanhaus-Marlow-Chef Friedemann Kunz. Seine Familienstiftung erwarb das knapp 8000 Quadratmeter große Filetstück vor dem Aida-Hauptgebäude für einen einstelligen Millionenbetrag. Die Stadt hatte die Fläche zuvor mittels einer sogenannten Konzeptausschreibung zum Verkauf angeboten: Demnach muss an dem Standort ein Mix aus Hotel, Gastronomie, Büroräumen und Freifläche entstehen.

Planungen sehen viergeschossigen Neubau vor

„Wir setzen alles um, was die Stadt von uns verlangt hat“, sagt Arno Pöker. Der ehemalige Rostocker Oberbürgermeister leitet bei der Friedemann Kunz Familienstiftung als Geschäftsführer die Immobiliensparte. Die Planungen sehen einen viergeschossigen Neubau vor – der nicht so hoch wie das benachbarte Aida-Hauptgebäude sein wird.

„Wegen des Hochwasserschutzes müssen wir allerdings zwei Meter über der Erde bauen“, sagt Pöker. Insgesamt entsteht eine Geschossfläche von 10 500 Quadratmetern – etwas mehr als zwei Drittel davon sind für Hotel und Gastronomie vorgesehen, der Rest sind Büroräume für das benachbarte Biotechnologie-Unternehmen Centogene.

Scanhaus-Chef investiert mehr als 35 Millionen Euro

Bis März soll der Bauantrag gestellt werden – so sieht es laut Pöker auch der Kaufvertrag mit der Hansestadt vor. Läuft alles normal, dürfte der anschließende Genehmigungsprozess durch das Rathaus etwa sechs Monate dauern, so dass voraussichtlich im Oktober 2020 mit dem Bau begonnen werden kann. „Wir investieren mehr als 35 Millionen Euro“, sagt Pöker.

Da der Komplex in U-Form gebaut wird, bleibt Platz für eine großzügige Freifläche. „Diese ist öffentlich zugänglich und soll zum Verweilen einladen“, sagt Pöker. Die Dachterrasse soll mit einem Außenfahrstuhl für Passanten erreichbar sein. Auf 300 Quadratmetern Fläche bietet das Hotel zudem Meetingräume und ein Business Center. Auch wird es eine Tiefgarage mit voraussichtlich mehr als 100 Parkplätzen geben. „Das wird allerdings sehr, sehr aufwändig“, sagt Pöker.

35 Radisson-Hotels in Deutschland Die Radisson Hotelgruppe ist eine der weltweit größten Hotelgruppen mit sieben Hotelmarken und mehr als 1400 Hotels, die weltweit betrieben und entwickelt werden. In Deutschland hat die Gruppe 35 Hotels und mehr als 8800 Zimmer. Die Marken heißen Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Plaza, Radisson, Park Inn by Radisson und Country Inn & Suites by Radisson. Die „ Friedemann Kunz Familienstiftung“ ist im Jahr 2016 gegründet worden und bündelt das gesamte Firmenvermögen der Scanhaus-Marlow-Gruppe mit ihren mehr als 20 Unternehmen. Scanhaus Marlow produziert rund 700 Fertighäuser pro Jahr und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter. Gleichzeitig investiert die Gruppe in Immobilien.

Radisson führt mit Hotel neue Marke ein

Mit dem Hotel am Stadthafen führt die Radisson Gruppe in Deutschland eine neue Marke ein, die den Namen „Radisson“ trägt und das gehobene Marktsegment bedienen soll. „Wir freuen uns sehr, dass wir dank des neuen Vertrages nun der größte Hotelanbieter in Rostock sind, der die Tradition des bekannten und beliebten Radisson Blu Hotels fortführt“, sagt Elie Younes, leitender Vizepräsident der Hotelgruppe. Er spricht von einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Investor Friedemann Kunz: Dieser hat 2012 das Radisson Blu an der Langen Straße gekauft.

Zwar gibt es bereits zahlreiche Hotels in der Hansestadt, dennoch ist die Hotelgruppe von einer weiteren Ansiedlung überzeugt: „Wir sehen definitiv eine Lücke für unsere Produkt und unsere Marke am Standort Rostock“, sagt Martin Melzer, Kommunikationschef der Hotelgruppe. Das neue Radisson Hotel stehe für eine skandinavisch inspirierte Gastfreundschaft. Auch sei Rostock mit mehr als zwei Millionen Übernachtungsgästen pro Jahr und mit seiner maritimen und Hightech-Industrie eines der wichtigsten Wirtschaftszentren in Norddeutschland.

