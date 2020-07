So soll der Cityblick in Rostock-Toitenwinkel umgebaut werden

Rostock

Das Einkaufszentrum Cityblick in Toitenwinkel soll erweitert werden. Die Corona-Abstandsregeln sind zwar nicht der Grund für den Umbau – „aber es passt ganz gut dazu, dass die Kunden dann bald beim Einkaufen mehr Platz haben“, sagt Klaus Thieke. Vor gut 25 Jahren hat er zusammen mit Udo Vogel den Grundstein für das Center gelegt, das Ende des Jahres 1996 eingeweiht wurde.

Beide Männer sind noch heute Gesellschafter der Cityblick Rostock GbR. Dass sie das Objekt in der Joliot-Curie-Allee bis heute als Eigentümer besitzen, war so nicht geplant. „Wir wollten es anfangs verkaufen, das war aber schon Ende der 90er Jahre nicht mehr so einfach“, so Thieke. Zum Komplex gehören neben den Einzelhandelsflächen und Büros sowie Arztpraxen auch 190 Wohnungen, die alle mit Fahrstuhl erreichbar sind und dadurch auch von Älteren geschätzt werden.

Anzeige

Zeiten des Leerstandes sind vorbei

Auch wenn die Wohn- und Gewerbeflächen heute gut ausgelastet sind: „Es waren auch harte Zeiten, es ging zwischendurch immer rauf und runter“, bilanziert Udo Vogel in Erinnerung an Phasen, in denen die Eigentümer gegen den Leerstand kämpften. Heute wären beide zufrieden mit dem Cityblick – und tun auch einiges dafür, dass es so bleibt. „Wir sind mit der ersten kompletten Sanierung schon fast durch, haben Dächer und Fassaden erneuert“, sagt Vogel. Um die Qualität der Anlage weiterhin zu halten, würde beispielsweise auch jedes neu auftauchende Graffiti schnellstmöglich entfernt.

Weitere OZ+ Artikel

Netto hat wichtige Funktion als Ankermieter

Als nächste große Investition soll nun der Netto-Markt erweitert werden. „Die Ansprüche an die Größe sind gestiegen. Wenn wir Netto halten wollen, müssen wir wieder Geld in die Hand nehmen und die Fläche vergrößern“, sagt Vogel. Denn die Discounter würden heutzutage kein Objekt mehr mieten oder Verträge auslaufen lassen, wenn es weniger als 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt. „Und wir sind damals mit dem Plus-Markt auf 700 Quadratmetern gestartet“, blickt der Eigentümer zurück.

Nach der Übernahme durch Netto sei der Markt schon 2011 einmal vergrößert worden – aber auch das genüge nicht mehr aktuellen Ansprüchen. Dass man den Discounter brauche, stehe außer Frage. „Er ist ein Ankermieter und auch wichtig für die anderen Gewerbetreibenden.“ Rund eine Million Euro seien nun nötig, um die Anforderungen des Handelsunternehmens zu erfüllen. „Damit sichern wir dann aber auch die Versorgung am Standort für die nächsten 15 Jahre“, so Vogel.

Vorplatz weicht Anbau und Stellflächen

Geplant sei, den aktuellen Netto-Markt in Richtung des vor dem Gebäude liegenden Platzes zu vergrößern. „Mehr Fläche heißt aber nicht automatisch, dass es dann künftig mehr Produkte gibt“, stellt Vogel klar. Vielmehr ginge es darum, die Einkaufskultur zu verbessern und zum Beispiel mehr Platz zwischen den Regalen zu schaffen. „Der Cityblick gewinnt dadurch“, ist der Eigentümer überzeugt.

Der neue Anbau für den Netto-Markt soll auf Höhe der roten Wand und in der gesamten Breite abschließen. Quelle: Martin Börner

Der Vorplatz, der für die Erweiterung mit in Anspruch genommen wird, soll zudem künftig als Zufahrt dienen und neue Stellflächen erhalten, die auch Kunden der anderen Gewerbetreibenden nutzen können. Aktuell sei die Fläche nur wenig genutzt und von geringerer Aufenthaltsqualität

Wildente lebt auf dem grünen Flachdach

Die Mieter der 61 Wohnungen, die über dem Markt liegen, müssten keine größeren Einschränkungen fürchten. „Der Lieferbereich bleibt beispielsweise auch künftig dort, wo er jetzt schon ist“, so Vogel. Geplant sei auch, die schon vorhandene Dachbegrünung des Discounters zu erhalten und auf den Anbau auszuweiten. „Wir wollen schließlich die Wildente, die dort lebt, nicht vertreiben“, sagt der Eigentümer schmunzelnd.

Nur wenige Wochen Schließzeit

Die Bauherren hoffen, dass sie bis Ende des Jahres eine Genehmigung für den Umbau erhalten. „Danach müssen wir noch mit Netto klären, wann es tatsächlich losgeht“, erklärt Klaus Thieke. Der Umbau soll in zwei Phasen erfolgen – zuerst der Anbau im laufenden Geschäft entstehen. Wenn möglich, soll der Discounter nur vier bis fünf Wochen geschlossen werden. „Aber dazu laufen noch konkrete Absprachen mit Netto, wann es am besten passt“, so Udo Vogel.

Lesen Sie mehr:

Was der neue Stadtteilmanager in Rostock-Toitenwinkel erreichen will

Projektentwickler stellt Bau-Ideen für Sternplatz in Toitenwinkel vor

Von Claudia Labude-Gericke