So soll sich Rostock-Lichtenhagen dank neuer Fördermillionen verändern

Kaputte Gehwege und Straßen sowie fehlende Nahversorgung – im Stadtteil Lichtenhagen gibt es noch einige Baustellen. Das Viertel aus Rostocks Nordwesten freut sich deshalb auf Fördermillionen, die innerhalb des Programms „ Soziale Stadt“ in den nächsten Jahren im Quartier fließen sollen. Wie viel Geld es genau sein wird, ist derzeit noch nicht verlässlich abzuschätzen – denn das hängt auch von den Haushaltsmitteln von Bund, Land und Hansestadt ab.

„Aber zum Vergleich: In Dierkow konnten bisher circa 29 Millionen Euro und in Toitenwinkel circa 22 Millionen an Städtebaufördermittel durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingeworben werden“, sagt Annekatrin Haker von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS), die für die Umsetzung des Programms zuständig ist. Nun könnte Lichtenhagen voraussichtlich bis 2032 davon profitieren. In die entsprechende Planung sollen auch die Bürger vor Ort einbezogen werden.

Fördergebiet erstreckt sich über 210 Hektar

Schon 2019 stand fest, dass nach dem Ausscheiden anderer Nordwest-Viertel nun die Chance für Lichtenhagen gekommen ist, ins Programm „ Soziale Stadt“ aufgenommen zu werden. Auch wenn dadurch bisher noch kein Bagger rollt – hinter den Kulissen wurde schon einiges umgesetzt, zum Beispiel das genaue und rund 210 Hektar große Fördergebiet im Stadtteil abgegrenzt. Es reicht von der Möllner Straße bis an die Kleingartenanlage an der Warener Straße heran. Auch der Lichtenhäger Park ist integriert – nur die neuen Wohnviertel rund um das Gebiet Kalverrad sind ausgenommen.

Von maroden Gehwegen bis zur Schulsanierung

Was mithilfe von Bund und Land in diesem Bereich gefördert werden kann, sind beispielsweise die Modernisierung und der Neubau von Schulen, Sporthallen oder Kitas. Aber auch Projekte, die den Bau oder die Erneuerung von Spiel-, Sport-, Grün- und Freizeitanlagen betreffen, können finanzielle Zuwendungen erhalten. „Förderfähig sind auch der Geh- und Radwegbau sowie Straßen oder der aus städtebaulicher Sicht notwendige Ankauf von Grundstücken und Gebäuden oder deren Rückbau“, zählt RGS-Sprecherin Annekatrin Haker auf.

Das Fördergebiet Lichtenhagen erstreckt sich über 210 Hektar. Quelle: Grafik: Arno Zill

Ortsbeiratsvorsitzender Ralf Mucha ( SPD) freut sich über den warmen finanziellen Regen für seinen Stadtteil. Eines stellt er aber schon jetzt klar: „Das Geld darf nicht dazu verwendet werden, Missstände zu beseitigen, die Aufgabe der Stadt sind und in der Vergangenheit kaputt gespart wurden“, sagt er und zählt als Beispiel den grundhaften Ausbau der Eutiner Straße oder der Flensburger Allee auf.

Der zuständige Ortsbeirat hätte zwar die Prioritäten noch nicht gesetzt, „aber über eine Lösung für den südlichen Bereich des Lichtenhäger Brinks wären alle froh“, so Mucha. Der Zustand dort sei vielen ein Dorn im Auge, deshalb müsse auf dem Gelände der alten Spar-Halle dringend etwas passieren. „Viele Bürger wünschen sich auch, dass dort wieder Nahversorgung etabliert wird“, weiß der Ortsbeiratsvorsitzende. Das sei auch mit Blick auf neue Wohnhäuser wünschenswert, die beispielsweise von der Wiro in der Möllner Straße entstehen. Laut RGS könnte dieser Bereich schon ab 2021 angegangen werden.

Stadtteilmanager soll im September vorgestellt werden

Ralf Mucha hofft, dass durch die Aufwertung des Stadtteils auch die Identifikation der Bewohner mit ihrem Viertel wächst. „ Lichtenhagen 92 ist immer noch in schlechter Erinnerung, obwohl seitdem ein massiver Wandel passiert ist und es so etwas nicht mehr geben wird“, wirbt er dafür, die rassistischen Ausschreitungen zwar nicht zu vergessen, aber dennoch das Image des Stadtteils zu verbessern.

Genau daran könnte auch die Stelle des neuen Stadtteilmanagers mitwirken. Genau wie in anderen Fördergebieten erhält auch Lichtenhagen eine solche Personalstelle. Durch Corona hätte sich das Bewerbungsverfahren etwas verzögert und zwei Runden mit insgesamt 12 Bewerbern seien nötig gewesen. „Wir befinden uns in der finalen Phase und haben geplant, den oder die neue Quartiersmanager/-in dann im September in der Ortsbeiratssitzung den Lichtenhägern vorzustellen“, sagt Annekatrin Haker von der RGS.

Klar ist bisher nur, dass der oder diejenige, die für den Posten ausgewählt wird, Räume im SBZ Lichtenhagen in der Eutiner Straße erhalten wird. Auch das Geld für Bürgerprojekte, immerhin jährlich 50 000 Euro sowie einen Verfügungsfonds über 20 000 Euro soll es für den Stadtteilmanager geben. „Vielleicht können wir damit auch endlich wieder ein Stadtteilfest etablieren“, so Mucha, der fest davon ausgeht, dass sich durch die Teilnahme im Förderprogramm langfristig vieles in Lichtenhagen zum Besseren verändern wird.

