In der Neujahrsnacht kam in der Rostocker Südstadtklinik um 1.15 Uhr das erste Kind zur Welt, das 2022 als Geburtsjahr in seinem Ausweis stehen haben wird. Die OZ hat mit der leitenden Oberärztin der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock, Kerstin Hagen, über das Geburtenjahr 2021 gesprochen.