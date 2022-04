Rostock

„Herzlich willkommen zu meiner Show – pünktlich zum neuen Quartal“, begrüßt Eckart von Hirschhausen am Montagabend die rund 1200 Zuschauer in der Rostocker Stadthalle. „Ich bin Arzt, ich möchte Sie gut behandeln.“

Nach mehrmaliger Verschiebung hat der Comedian, Kabarettist und Mediziner sein Programm „Endlich!“ präsentiert. Unter dem Motto „Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben?“, spricht der Arzt an diesem Abend unter anderem über das Älterwerden.

Medizin humorvoll erklärt

„Die Menschen haben Angst vor dem Älterwerden, es gibt unzählige Anti-Aging-Produkte. Aber problematisch wird es doch eher, wenn man nicht alt wird“, betont er. „Man sollte keine Angst haben, alt zu werden. Man sollte Angst haben, nichts dazuzulernen.“

Der Neurologe erklärt auf humorvolle Art, warum man sich nicht selbst kitzeln kann, warum eine Minute leidenschaftliches Küssen kürzer ist, als eine Minute mit der Hand auf der Herdplatte, und warum Menschen die einzigen Lebewesen sind, die sich voneinander verabschieden.

Musik in allen Lebenslagen

Von Hirschhausen bezieht sein Publikum in die Show mit ein, sucht den jüngsten (14) und den ältesten Zuschauer (84). Und er singt gemeinsam mit den Rostockern.

Der Arzt erklärt den Einfluss von Musik auf die Gefühlswelt und die Entwicklung. Begleitet wird er dabei von Christoph Reuter am Klavier. Unter anderem spielt der Künstler den Hochzeitswalzer. „Ein Mann ist im Durchschnitt in seinem Leben dreimal in der Kirche – zweimal wird er getragen, einmal gezerrt.“

Publikum begeistert

Der Humor gefällt Wolfgang Roßmanneck. Der Rostocker hat die Tickets zum 70. Geburtstag bekommen. „Das war vor zwei Jahren“, sagt er lachend. Er und seine Frau haben Eckart von Hirschhausen bereits zweimal live gesehen. „Mir gefällt, wie er medizinische Sachverhalte humorvoll rüberbringt – sodass man sie auch versteht“, erklärt er. „Ich hoffe, das behält er sich bei.“

Zur Galerie Eckart von Hirschhausen ist am Montagabend in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Auch Britta Rusch aus Hermannshof bei Ribnitz-Damgarten, die mit ihrem Mann Andreas in der Stadthalle ist, freut sich, dass es endlich wieder Veranstaltungen zu sehen gibt. „Wir waren jetzt zwei Jahre lang sehr vorsichtig – wir waren höchstens mal im Kino“, sagt die Besucherin.

Die Gegenwart ist ein Geschenk

Er sei dreimal geimpft und genesen, versichert der Kabarettist. „Von mir holen Sie sich nichts – außer gute Laune.“ Er betont, wie wichtig es sei, das Hier und Jetzt zu genießen. „Wie leben länger als jede Generation vor uns. Wir haben viel mehr Zeit. Und trotzdem verbringen wir viel Zeit damit, uns zu beschweren, keine Zeit zu haben. Im Englischen heißt Gegenwart ,present‘ – was gleichzeitig Geschenk bedeutet.“ Und in dieser Gegenwart – auch in Krisenzeiten – sei es wichtig, gemeinsam zu lachen. „Jede Träne, die wir lachen, können wir nicht mehr weinen.“

Von Katharina Ahlers