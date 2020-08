Grevesmühlen/Rostock

Seit 1990 heißen Rostock und Wismar offiziell Hansestadt. Seit 1898 gab es schon Postkarten, die aus dem Ostseebad Brunshaupten und Ostseebad Arendsee grüßten – das heutige Kühlungsborn. Viele Städte in Mecklenburg tragen Namenszusätze, einige sind offiziell, andere haben sich im Volksmund verbreitet.

Kröpelin heißt Schusterstadt

Der Name Schusterstadt für Kröpelin geht auf das alte Handwerk des Schuhmachers zurück. „1867 hatte Kröpelin 135 Schuhmacher“, informiert Elke Peters, Leiterin des Stadtmuseums. „Das war für so eine Kleinstadt nicht typisch.“ Heute gibt es keinen aktiven Schuster mehr in Kröpelin.

Entdecker Trojas kommt aus Neubukow

Die Stadt Neubukow wird auch Schliemannstadt genannt. Denn Heinrich Schliemann wurde 1822 hier geboren. Er ist der Entdecker Trojas – die sagenumwobene antike Stadt aus der Ilias des griechischen Dichters Homer. Es war immer sein Traum, diese zu finden. Am 9. April 1870, da ist er bald 50 Jahre alt, stößt er in der Landschaft Troas den hölzernen Spaten ins Erdreich, seine erste Probegrabung. Eine Genehmigung hat er dafür nicht, aber er ist sich sicher: Hier, am Fuß des Hügels Hissarlik, müssen die Ruinen der Hafenstadt Troja unter Erde und Schutt verborgen liegen. Die Regionale Schule in Neubukow ist heute nach ihm benannt, es gibt eine Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte im Bürgerhaus und einen Heinrich-Schliemann-Club.

Zwei Namen für Bad Doberan

Bad Doberan trägt den Titel Heilbad, den es schon im 19. Jahrhundert verliehen bekommen hat. Im Jahr 2000 war der Titel für weitere 30 Jahre verliehen worden. Den Status bekommt ein Ort dann, wenn es Therapien mit einem Heilmittel anbieten kann. Das sichert das Moorbad ab.

Doch Bad Doberan wird auch Münsterstadt genannt. Und das liegt am Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert. Das Doberaner Münster ist Teil der Klosteranlage und hat die reichste, mittelalterliche Ausstattung aller Zisterzienserkirchen europaweit.

Kühlungsborn : Ostseebad seit mehr als 120 Jahren

1880 kamen erstmals Gäste nach Brunshaupten, 1884 nach Arendsee. Postkarten ab 1898 belegen, dass mindestens seitdem die beiden Orte als Ostseebad bezeichnet werden. Am 1. April 1938 werden sie gemeinsam zur Stadt Kühlungsborn. „Die Stadt Kühlungsborn führt den Namen Ostseebad weiter“ steht in der Urkunde geschrieben, die Wolfgang Baade vom Heimatverein Kühlungsborn zeigt. Am 6. April 1979 wurde das Ostseebad dann „staatlich anerkannter Erholungsort“.

Auch aus dem Jahr 1993 gibt es so ein Schreiben. Mit diesem hat auch bis 1996 ein Anerkennungsverfahren stattgefunden, weiß Wolfgang Baade. Gutachten zu Klima, Lärm und Luft wurden erstellt. „Neben der Villa Baltic gab es zweieinhalb Jahre eine Wetterstation. Da wurde mehrfach am Tag die Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und Wolkenbildung dokumentiert“, so Baade. 1996 wurde dann bestätigt, dass Kühlungsborn staatlich anerkanntes Seebad sei.

Fluss gibt Schönberg Beinamen

Schönberg heißt auch Maurinestadt, denn der Fluss Maurine fließt hier durch. Er entspringt zwischen Carlow und Groß Rünz, ist 20 Kilometer lang und ein Nebenfluss der Stepenitz.

Grevesmühlen : Name Bezug zur Sage

Der Name Kreihnsdörp für Grevesmühlen geht auf eine Sage von den Grevesmühlener Krähen zurück, verrät Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz. Demnach suchten die Ackerbürger nach einer Lösung, wie sie nicht mehr so viel Heu und Getreide von den überladenen Erntewagen verlieren könnten. „Ein Fremder berichtete einem Grevesmühlener, dass in seiner Heimat ,Weesbäume’ (Wiesenbäume) auf die vollen Heufuder und Kornwagen gebunden werden, um Abhilfe zu schaffen“, heißt es in der Sage.

Der Grevesmühlener legte den Weesbaum quer statt längs zur Fahrtrichtung des Fuhrwerks und passte so nicht durch das neue Stadttor. „Da flog eine Krähe vorbei, setzte sich auf das Tor und rief: ,Sharp vör, sharp vör!’“, lautet die Sage weiter. Der Bürgermeister erkannte, die Krähe hatte recht, das scharfe Ende muss nach vorne. Das Fuhrwerk kam so in die Stadt. Seitdem würden die Grevesmühlener Bürger Kreihen genannt und die Stadt Kreihnsdörp.

Klütz ist auch Schlossstadt

Vor den Toren der Schlossstadt Klütz steht das Schloss Bothmer, was der Stadt ihren Namen verleiht. Es wurde für den Reichsgrafen Hans Caspar von Bothmer erbaut. Als Diplomat bereiste er die wichtigsten Höfe Europas. 1726 begannen die Bauarbeiten, die bis 1732 andauerten.

Seit 2008 ist es im Besitz des Landes. Eine umfangreiche Sanierung folgte. 2015 wurde die Anlage wiedereröffnet. Seitdem befindet sich ein Restaurant samt Veranstaltungsräumen im Schloss sowie ein Museum.

Zwei Hansestädte in Mecklenburg

Seit dem 18. Januar 1990 tragen Wismar und seit dem 15.März 1990 Rostock den Namenszusatz Hansestadt. Die jeweiligen Stadtparlamente hatten dies beschlossen. „Begründet wurde der Akt durch das Rostocker Stadtparlament nicht“, sagt Dr. Karsten Schröder, Leiter des Rostocker Stadtarchivs. „Vermutlich wollte man an die in der ,alten’ Bundesrepublik gängige Namenspraxis für Bremen, Hamburg und Lübeck anknüpfen, die allerdings bereits im Zweiten Deutschen Reich (ab 1871) festgeschrieben wurde.“

Beide Städte gehörten zur Hanse – ein Zusammenschluss von Kaufleuten zur Förderung des Handels. Wie Andreas Nielsen, Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wismar, mitteilt, habe Wismar in der DDR auch den Beinamen Werft- und Hafenstadt getragen.

Im Dezember 2017 wurden die neuen Ortsschilder für Rostock mit dem Schriftzug Hanse- und Universitätsstadt installiert.

Seit dem 1. Januar 2018 heißt Rostock offiziell Hanse- und Universitätsstadt. „Es soll dauerhaft darauf aufmerksam gemacht werden, dass Rostock die erste Universität im Ostseeraum beherbergt und zu den ältesten Universitätsstädten Deutschlands zählt“, teilt Karsten Schröder mit.

Bereits in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts trug Rostock inoffiziell, aber auch auf Papieren der Stadtverwaltung, den Namenszusatz „Seestadt“. Diese Prädikatierung wurde am 20. Mai 1936 durch Erlass des Reichsstatthalters von Mecklenburg, Friedrich Hildebrandt legitimiert und ging mit dem Dritten Reich 1945 unter.

Von Anja Levien