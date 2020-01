Rostock

Der Jahreswechsel sei für Vorsätze prädestiniert, sagt Prof. Dr. Peter Kropp, Institutsleiter der Medizinischen Psychologie und Soziologie der Unimedizin Rostock. Warum? „Weil es rund um die Feiertage Zeit gibt, in sich zu kehren, zurückzublicken und sich mit den Veränderungen der eigenen Person auseinanderzusetzen. An Silvester findet eine Zäsur statt, und man wird sich an diesen Zeitpunkt viel eher erinnern, als an einen x-beliebigen Tag im Jahr.“

Dementsprechend sei es natürlich, dass Menschen sich gerade an diesem Datum Vorsätze überlegen. Aber Vorsicht: „Die selbstgesteckten Ziele müssen überprüfbar und realisierbar sein“, sagt Kropp. So sei es für einen Raucher natürlich viel einfacher, die Finger vom Glimmstängel zu lassen, wenn er statt 30 Zigaretten, nur zehn am Tag rauche.

Kleine Schritte führen zum Ziel

Wer erfolgreich sein will, soll demnach mit kleinen Schritten anfangen. „Wenn jemand einen 30 Quadratmeter großen Garten umgraben will, dann ist das vielleicht so viel, dass man gar nicht erst anfängt. Wenn ich mir das jedoch in viele kleine Parzellen einteile, wird es einfacher“, verdeutlicht der Experte.

Man müsse also überzeugt sein, dass das Ziel erreicht werden kann. „Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass der Vorsatz nicht scheitert.“ Kropp könne das etwa bei seinen eigenen Studenten beobachten: „Treten zwei Studenten mit dem gleichen Wissensstand zu einer Prüfung an, kann es sein, dass einer besteht und der andere durchfällt. Auch hier hängt es davon ab, wie überzeugt man vom eigenen Erfolg ist.“ Demnach sei es mit einer Prüfung ähnlich wie bei Vorsätzen. „Man muss sich auf das Positive fokussieren.“

Scheitern kann zu Demotivation führen

Hingegen können Vorsätze, die nicht gelingen, folgenreich sein. „Man wird dann demotiviert, enttäuscht und missmutig. Und beim nächsten Mal traut man sich das dann vielleicht gar nicht mehr zu.“ Im Zweifelsfall plädiert der Institutsleiter also dafür, die Finger von Vorsätzen zu lassen.

Kropp selber hat sich für dieses Jahr auch etwas vorgenommen: „Ich möchte häufiger joggen.“ Ob er überzeugt ist, dass er das schafft? „Absolut“, sagt er und lacht.

Von Moritz Naumann