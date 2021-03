So will Rostock Kindern trotz Corona Schwimmkurse ermöglichen

Rostock

Die Ostsee vor der Tür, Tausende Seen im Land – und dennoch steigt in MV die Zahl der Nichtschwimmer. Der Corona-Lockdown hat die Situation noch verschärft, weil schon jetzt in zwei Schulhalbjahren der Schwimmunterricht ausfiel. Zudem konnten Vorschulkinder keine Kurse zum Erlangen des „Seepferdchens“, also der Schwimmreife, absolvieren.

Für Sybille Bachmann ist es deshalb zwingend geboten, die Schwimmhallen der Hansestadt – sobald sie wieder öffnen dürfen – dann auch durchgängig offen zu halten. Die Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Rostocker Bund hat deshalb einen Antrag gestellt, dass die Lehrschwimmhalle in der Neptun-Schwimmhalle im Hansaviertel den Sommer über nicht wie gewohnt schließt, sondern offen bleibt, um Kurse nachholen zu können. „Normalerweise dient diese Schließzeit ja dazu, notwendige Reparaturen durchführen zu können. Das konnte aber ja jetzt schon während der Corona-Zwangspause erledigt werden“, so Bachmann. Nun sei es einfach enorm wichtig, den Nachholbedarf an Unterricht und Kursen zu bedienen.

Zwei Wochen Öffnung in den Ferien möglich

Auch die Profis der DRK-Wasserwacht blicken mit Sorge auf den Sommer und fürchten einen Anstieg der Badetoten. Denn zu den Kindern aus MV, die nicht schwimmen lernen konnten, kommen an den Ostseeküsten dann noch Urlauberkinder aus Bundesländern, in denen es nicht besser aussah. „Wir sehen das Problem, dass da ein Jahrgang mit schlechten Schwimmkenntnissen aufwächst“, sagt Lars Brandes, der kommissarische Leiter des Rostocker Sportamtes. Dennoch dämpft er schon jetzt die Erwartungen. „Wir können maximal zwei Wochen zu Beginn der Ferien anbieten“, so Brandes. Dann müsste aber auch das entsprechende Personal zum Unterrichten der Kinder da sein – oder Vereine die Kurse übernehmen. „Denn wir als Stadt können nur die Infrastruktur stellen.“

Die restlichen Wochen der Sommerferien sei eine Hallenschließung Brandes zufolge aber unvermeidlich. „Es gibt für den Betrieb der Halle Auflagen und Vorschriften, da es sich ja um einen sensiblen hygienischen Bereich handelt. Und für die notwendigen jährlichen Wartungsarbeiten sind Fachfirmen gebunden, die meist feste Zeitfenster haben“, erklärt er. Die Maßnahmen vorzuziehen, sei nicht möglich gewesen, weil es zwar kein öffentliches Schwimmen, trotz Lockdown aber einige Kurse wie zum Beispiel das Rehaschwimmen gebe. Außerdem würden seit Kurzem auch schon wieder Seepferdchen-Schwimmkurse für Kinder laufen. „Deshalb können wir nicht, wie für die Wartung üblich, das Wasser im Becken jetzt schon ablassen.“

Wiro nimmt Seepferdchen-Kurse wieder auf

Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro hat als Betreiber der Schwimmhalle in Gehlsdorf am Montag mit dem Nachholen von Kursen begonnen. Für den Unterricht in Kleinstgruppen liegt ein genehmigtes Hygienekonzept vor. „Zuerst werden 28 angefangene Seepferdchen-Kurse zu Ende geführt“, erklärt Denny Schäfer, Abteilungsleiter Sportstätten bei der Wiro. Dann seien die Kinder dran, deren Kurs aufgrund des Lockdowns nicht mehr starten konnte. Weil die Wartelisten durch bereits sehr lang sind, würden auch erst einmal keine Neuanmeldungen aufgenommen.

Im Gegensatz zur Stadt plant die Wiro, auf Sommerschließzeiten in der Gehlsdorfer Halle zu verzichten. Erst einmal, um wichtige Erste-Hilfe-Kurse anbieten zu können. Derzeit würde aber auch geprüft, ob im Sommer Ferien-Schwimmkurse angeboten werden könnten.

Sybille Bachmann freut sich über das positive Signal der Verantwortlichen. „Es ist schön, dass die Notwendigkeit erkannt wird. Natürlich würde ich mir aber mehr Zeit wünschen“, sagt sie. Ihr Antrag, über den noch die Bürgerschaft beschließen muss, enthält deshalb auch den Wunsch, die Schwimmzeiten beider Hallen vor allem Sonntags anzupassen. „Das entzerrt den Ansturm und bietet auch Familien die Möglichkeit, mit ihren Kindern zu üben.“

