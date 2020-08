Rostock

Die Corona-Krise hat die regionale Wirtschaft hart getroffen. Deshalb hat die Bürgerschaft jetzt ein rund 1,5 Millionen Euro teures Maßnahmenpaket beschlossen, um den lokalen Unternehmen schnell und unbürokratisch zu helfen. Natürlich sollen auch die Bürger von den Regelungen profitieren. Unter anderem durch Gratis-Fahrten mit Bus und Bahn an den vier Samstagen im September. Die dadurch entstehenden Kosten von rund 160 000 Euro werden von der Hansestadt bezahlt.

Mit dieser Maßnahme könnte auch der Handel unterstützt werden, weil mehr Menschen den Weg in die Innenstadt finden, hofft Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Dennoch gab es an den Frei-Fahrten Kritik: Christian Reinke ( SPD) erklärte, dass beispielsweise Besitzer von Monatskarten dadurch nicht entlastet würden. Zudem sei der Nahverkehr bereits jetzt samstags schon so voll, dass eine Zunahme an Fahrgästen kaum mit Corona-Auflagen vereinbar wären.

Anzeige

Ebenfalls umstritten und am Ende abgewählt wurde die Idee, Käufer von Elektroautos oder Fahrrädern mit Nahverkehrsgutscheinen zu unterstützen. „Gerade die Fahrradbranche hat in der Krise einen Boom erlebt und E-Autos werden bereits gefördert“, erklärte Anke Knitter ( SPD). Dennoch sei sie grundsätzlich für Wirtschaftsförderung, so die Vorsitzende des entsprechenden Ausschusses. Deshalb soll die Stadtverwaltung nun stattdessen prüfen, ob es möglich ist, Personen, die ihr Auto abmelden, mit einem Jahresabo-Ticket der Rostocker Straßenbahn AG auszustatten. Einem entsprechenden Antrag der Linksfraktion folgte die Bürgerschaft am Mittwoch.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr Geld für Veranstaltungen, Stadtmöblierung und Grün

Auf Antrag der FDP-Bürgerschaftsmitglieder Julia Kristin Pittasch und Christoph Eisfeld wird für zwei Wirtschaftsförderungsmaßnahmen auch mehr Geld ausgegeben als geplant: So sollen für die Belebung der Innenstadt und weiterer Stadtteile durch zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen 500 000 Euro und nicht, wie ursprünglich geplant, nur 250 000 Euro ausgegeben werden. Auch für zusätzliche Stadtmöblierung sowie Begrünung wurden die Kosten auf 500 000 Euro verdoppelt. Letzteres diene vor allem dazu, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Bürokratieabbau für Straßenkünstler und Gastronomen

Generell soll auch im Rathaus die Investitionsbereitschaft gefördert werden. So soll die Verwaltung prüfen, ob geplante kleinere Investitionen und Beschaffungen vorgezogen werden können, um genau jetzt der Wirtschaft, dem Handel oder dem Handwerk zu helfen.

Was bereits erfolgt, aber ebenfalls zum gerade beschlossenen Maßnahmenpaket gehört, ist die Möglichkeit für Gastronomen, unbürokratisch ihre Außenflächen zu erweitern, um aktuelle Abstandsgebote einzuhalten und dennoch ausreichend Kunden bedienen zu können. Auch Straßenkünstlern wird es leichter gemacht, in Rostock aufzutreten. Seit dem 23. Juni gibt es dafür bereits kurzfristige Genehmigungen. Um den lokalen Wirtschaftsunternehmen zu helfen, werden zudem vorerst bis 31. August Gewerbesteuerzahlungen zeitweilig gestundet.

Von Claudia Labude-Gericke