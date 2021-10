So will Rostock gegen Falschparker auf dem Boulevard in Lütten Klein vorgehen

Rostock

Rasende Radfahrer und Dauerparker auf dem Boulevard im Rostocker Stadtteil Lütten Klein: Gehören sie bald der Vergangenheit an? Das zumindest fordern die Anwohner bereits seit vielen Jahren. Doch ihr Klagen hat lange kein Gehör gefunden – bis jetzt. Erst auf der vergangenen Sitzung des Ortsbeirates hat das Gremium fast einstimmig dafür gestimmt, Zweiräder und Kraftfahrzeuge komplett aus der Fußgängerzone zu verbannen.

„Wir haben von einigen Bürgern den Hinweis bekommen, dass es in dem Bereich immer wieder zu Problemen gekommen ist. Damit sie über die Zeit nicht noch schlimmer werden, muss eine Lösung her“, bestätigt der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende Martin Raspe (Die Linke). „Mit dieser Maßnahme soll Abhilfe geschaffen werden.“

Bislang sei es schwierig gewesen, gegen Falschparker vorzugehen. Laut dem Stadtamt fehlen dafür nämlich die rechtlichen Grundlagen. Ausschlaggebend dafür sei die Zusatzbeschilderung „Lieferverkehr frei“, welche das Be- und Entladen sowie Nebenverrichtungen in dem Bereich bis zu 20 Minuten ermöglicht. „Deshalb sind Vornotierungen und entsprechende Nachkontrollen gesetzlich vorgeschrieben. Innerhalb des genannten Zeitfensters werden die mutmaßlich ordnungswidrig parkenden Fahrzeuge jedoch häufig entfernt“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Einschränkungen für den Lieferverkehr

Nachdem sich die OZ bereits vor einigen Wochen vor Ort umgeschaut und mit einigen Anwohnern gesprochen hatte, wurden nun auch seitens des Amtes für Mobilität der Hansestadt Messungen durchgeführt. Sie belegen: Es sind tatsächlich regelmäßig zahlreiche Kraftfahrzeuge und Fahrräder in der Fußgängerzone unterwegs. Alleine die Zahl der Kraftfahrzeuge an einem Tag sei im zweistelligen Bereich gewesen. So schildert es Raspe.

Darüber hinaus habe man festgestellt, dass die Beschilderung auf dem Boulevard nicht ausreichend sei. Demnach gebe es lediglich einen einzigen Hinweis darauf, dass es sich bei der Fläche um eine Fußgängerzone handle, die nur für den Lieferverkehr freigegeben ist. „Hier soll nun nachgerüstet werden, damit für jeden klar erkenntlich wird, dass das Befahren verboten ist“, verrät der Ortsbeiratsvorsitzende.

Doch damit nicht genug: Zusätzlich sollen zukünftig ebenfalls die Anlieferung und der Abtransport von Waren nur noch bis zehn Uhr morgens gestattet sein. Ähnlich, wie es bereits in der Innenstadt in der Kröpeliner Straße der Fall ist. Mit dieser Maßnahme soll wieder Ruhe in den Stadtteil gebracht werden. Wann es aber so weit ist, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss.

Anwohner zeigen sich erleichtert

Die meisten Anwohner sind dennoch froh über die geplanten Maßnahmen. „Es wäre wirklich ein Traum, wenn sich hier endlich etwas tun würde. Ich habe auf dem Boulevard schon oft brenzlige Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern beobachtet. Und auch die Autofahrer nehmen wenig Rücksicht“, sagt die 52-jährige Erna Wolf.

Einige andere sind noch skeptisch. „Ich glaube es erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Und selbst wenn man jetzt die Lieferzeiten beschränkt und neue Schilder aufstellt, so muss in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden, ob sich wirklich alle an die Regeln halten. Wenn das aber klappt, bin ich auf jeden Fall erleichtert“, meint Hans Bertholdt. „Es wird Zeit, dass hier etwas passiert und die Übeltäter in die Schranken gewiesen werden.“

Vermehrte Kontrollen sollen laut Raspe bereits in den vergangenen Wochen stattgefunden haben. Auch zukünftig werde man das Zentrum des Stadtteils im Blick behalten. Das habe der zuständige Kontaktbeamte versichert. „Wir als Ortsbeirat begrüßen das sehr und sind froh über die Hinweise der Bürger.“

Von Susanne Gidzinski