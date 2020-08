Rostock

Der Rostocker Iga-Park soll die zentrale Open-Air-Arena nördlich von Berlin werden – an diesem Plan arbeiten Geschäftsführer Matthias Horn und Veranstaltungsleiter Rimbert Schickling. „Jeder Künstler hat automatisch Berlin und Hamburg im Tourenplan. Aber Rostock muss sich beweisen“, sagt Schickling. „Wir stehen nicht automatisch bei jeder Band im Kalender.“

Um dieses Ziel zu erreichen, wird derzeit der gesamte Veranstaltungsbereich umgebaut. Angefangen wurde mit dem Außenbereich. „Wir hatten hier viele Hecken und einen Rosengarten. Das Areal war nicht darauf ausgelegt, eine große Arena zu sein. Das haben wir alles gärtnerisch verändert“, sagt Horn. „Aktuell haben wir Platz für bis zu 13 000 Menschen. Das wird deutlich mehr.“ Wie viele Fans zukünftig zu den Konzerten kommen dürfen, möchte der Geschäftsführer noch nicht verraten.

Backstage-Bereich erweitert

Um auch attraktiver für große Bands zu sein, wird nicht nur die Zuschauerkapazität aufgestockt. Auch der Backstage-Bereich wird größer und moderner. Maler streichen die Außenfassade und die Räume mit roter und blauer Farbe, ein Fliesenleger verlegt den Boden in der neuen Küche. Bisher waren die Voraussetzungen nicht geschaffen, dass Veranstalter und Promoter würdig bei uns unterkommen“, kritisiert Schickling. „Große Produktionen kommen teilweise mit 50 oder 60 Leuten – die müssen alle gut untergebracht und versorgt werden.“

Größtes Manko: Der Container, der bisher für die Künstler und die Crews zur Verfügung stand, hatte unter anderem keine Duschen. Doch das ändert sich nun. „Die Bands, die hier spielen, konnten nach ihrem Auftritt nicht duschen“, sagt Schickling. „Sie sind extra dafür ins Taxi gestiegen und in ein Hotel gefahren. Das war aufwendig und unangenehm zugleich.“

Großer Aufenthaltsraum und Küche geplant

Ebenfalls neu: eine große Industrieküche mit separatem Eingang. „Es gibt große Künstler, die gern ihre eigenen Köche mitbringen“, sagt Horn. „Dafür brauchen sie hier natürlich auch eine Küche.“ Zudem habe der Park Kooperationen mit lokalen Köchen wie Carsten Loll geschlossen. Schickling ergänzt: „Bisher konnte man sich hier maximal zwei Buletten warm machen oder einen Tee kochen.“

Neben der Küche arbeiten die Handwerker derzeit am Feinschliff des Aufenthaltsraums – dem Herzstück des neuen Gebäudes. Hier sollen künftig ein großer Essbereich, Sofas zum Ausruhen, Fernseher und ein Tischkicker Platz finden. „Alles, was man so braucht, wenn man auf Tour ist“, sagt Schickling. Der Raum biete außerdem Platz für Unterricht. „Die Kellys nehmen beispielsweise ihre Kinder mit auf Tour – daher sind auch Lehrer mit dabei. Da braucht man einen Raum“, so der Veranstaltungsleiter. Zudem sei eine Terrasse geplant.

Top 3 in Norddeutschland

Die Verantwortlichen hoffen, mit dem umgestalteten Areal und dem größeren Backstage-Bereich attraktiver für große Stars zu werden. „Ich würde gern mal Depeche Mode hier empfangen“, sagt Horn. Er ist sich sicher, der Iga-Park werde in „internationale Ligen“ aufsteigen. „Seit zwei Jahren gehen wir in die Offensive. Der gesamte Park hat eine unglaubliche Dynamik bekommen. Wir haben Ideen für die Wasserkante, die ganze Kunstszene ist im Umbau.“

Dem stimmt der Veranstaltungsleiter zu. „Wir sind im Wettbewerb mit anderen Standorten. Mit dem, was hier entsteht, gehören wir bald zu den Top 3 in Norddeutschland“, sagt er. „Wenn die Agentur ein Feedback vom Künstler bekommt, dass er sich hier wohlgefühlt hat und alles schön war, sind wir für die nächste Tour gesetzt.“

