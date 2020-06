So will die Norddeutsche Philharmonie ganz Rostock zur Konzertbühne machen

Stadtmitte

Das bislang letzte reguläre Konzert der Norddeutschen Philharmonie fand im März statt – dann kam die Corona-Zwangspause. Am Sonnabend spielen die Musiker unter der Leitung von Marcus Bosch endlich wieder zusammen. Konzertbeginn ist um 10 Uhr. Ab dann spielt die Philharmonie ein zweistündiges Konzert innerhalb der Sendung „Klassik auf Wunsch“, die von NDR Kultur dann live übertragen wird.

Die Idee wurde im Rostocker Rathaus geboren. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen regte an, in der Corona-Zeit die Stadt wieder kulturell zu beleben. Das dann im Rostocker Volkstheater konzipierte Projekt heißt „ Klangwolke“ und wurde ähnlich in anderen deutschen Städten realisiert.

Rostock wird zum Konzertsaal

Das Konzert soll am Sonnabend im ganzen Rostocker Stadtraum zu hören sein. Die Stadt wird auf diese Weise zum Konzertsaal, wenn viele mitmachen und ab 10 Uhr ihre Radios einschalten. „Die Rostocker, die Gastronomie und die Geschäftswelt sind aufgerufen, ihre Radios anzustellen, ihre Fenster zu öffnen und so eine Klangwolke entstehen zu lassen“, sagt Dirigent Marcus Bosch über die Aktion.

Dazu nahm das Volkstheater Rostock Kontakt mit dem Rostocker City-Kreis auf und traf auf offene Ohren. Beteiligt an der Aktion sind unter anderem das Printzentrum, das Schuhhaus Höppner, das Geschäft „Mode for Men“ und die Tourist-Information. Auch im Rostocker Zoo wird das Konzert über Lautsprecher zu hören sein.

Musikwünsche werden gespielt

Die Musiker und Sänger werden im Katharinensaal der Rostocker Hochschule für Musik und Theater spielen, von dort überträgt der NDR das Konzert live. Auch für die Sendung „Klassik auf Wunsch“ von NDR Kultur ist dieses Format eine Premiere. Normalerweise wird die Sendung aus dem Funkhaus in Hamburg übertragen. Am Sonnabend wird Moderator Hans-Jürgen Mende in Rostock die Sendung gestalten. Die Musiker spielen eine Auswahl aus den eingegangenen Musikwünschen; es gibt Werke aus den Bereichen Oper, Operette und dem gängigen Konzertrepertoire.

Beteiligt an der Aktion sind rund 50 Künstler, die nacheinander und natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln auf der Bühne stehen werden. Als Stargast ist Trompeter Simon Höfele dabei, dazu kommt das Sängerinnen-Ensemble des Volkstheaters.

Die Musiker sind nach drei Monaten Zwangspause froh, wieder zusammen spielen zu können. Die Aktion soll für alle Beteiligten ein Gewinn sein. „Die Musiker und ich freuen uns, wenn in dieser Zeit ohne Philharmonische Konzerte möglichst viele Rostocker am Samstagvormittag zu einem großen Konzertpublikum werden“, sagt Marcus Bosch.

