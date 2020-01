So wird das Zentrum von Rostock-Schmarl aufgewertet

Schmarl

Der Seemann kehrt heim: Die gleichnamige Skulpturengruppe soll spätestens Ende Mai 2021 erneut im Zentrum von Schmarl stehen. Bis dahin werden das Wäldchen, die Wege und der Spielplatz des sogenannten Landganges wieder aufgewertet. Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) investiert dafür rund 560 000 Euro und muss sich mit der Umgestaltung beeilen: Die für die Fläche geplanten Gelder sind die letzten Mittel, die es im auslaufenden Förderprogramm für das Quartier noch gibt.

Landschaftsarchitekt Kai Lämmel hat die entsprechenden Entwürfe schon seit 2008 in der Schublade. Lange war die Stadt aber handlungsunfähig, weil ihr ein wichtiger Teil der Fläche nicht gehörte. Erst mit dem Kauf des Grundstücks und dem Abriss der alten Schülerspeisungs-Ruine wurde der Weg freigemacht für Neues.

Unter anderem sollen nun die Hauptwege neu gepflastert und beleuchtet werden. „Wo jetzt noch Treppen sind, gleichen wir das Gelände an, sodass es barrierefrei wird“, sagt Lämmel. Auch neue Bänke und Mülleimer sollen dazukommen. Als einziger Trampelpfad würde die Verbindung zur Schule ausgebaut – allerdings ohne Pflasterung oder Licht.

Kein Wasserlauf mehr rund um die Kunst

Was viele Bewohner des Stadtteils freuen wird: Die beschädigten Teile der Skulpturengruppe „Heimkehr des Seemanns“, die abgebaut und eingelagert wurden, sollen repariert und wieder am alten Standort aufgestellt werden. Die Hügelfläche rundherum würde laut des Planers offen und einsehbar gestaltet. Die Umpflanzung der Kunst durch bodendeckende Rosen soll das Näherkommen an die Skulpturen erschweren und dadurch ebenfalls Vandalismus verhindern.

Die Figurengruppe „Heimkehr des Seemannes“ soll wieder in Schmarl aufgestellt werden. Quelle: Matthias Bresien

Der Wasserlauf, den es bei den Kunstwerken früher einmal gab, soll allerdings nicht erneuert werden. „Wir haben bei den ersten Ideen 2008 mit 360 000 Euro geplant. Jetzt werden durch den Zeitverlust und die Kostensteigerung schon 560 000 Euro fällig“, bilanziert Projektleiter Thorsten Gebhards von der RGS. Da sei einfach kein Geld für die Schaffung und vor allem die regelmäßige Pflege des Wasserlaufes mehr drin.

Orchideen-Wäldchen soll wieder aufblühen

Was das vorhandene Wäldchen angeht, ist noch eine Begehung mit den zuständigen Vertretern von Forst und Naturschutz geplant. Jeder Baum soll dabei einzeln betrachtet werden. „Es wird noch ein Wäldchen bleiben, aber deutlich lichter“, erklärte Gebhards. Einige der Pappeln vor Ort wären kurz vor dem Zusammenbruch. Und der dichte Wuchs der Eichen, die in die Höhe geschossen sind, verhindere die ideale Kronenausbreitung der Bäume. Fällungen seien deshalb unausweichlich.

Die Verantwortlichen hoffen, dadurch auch einen Schatz des Geländes wieder zu beleben: Wo früher mehr als 100 verschiedene Orchideenarten blühten, sind es heute nämlich nur noch drei bis vier. „Da kommt durch den engen Bewuchs der Bäume kein Licht ran“, erklärte Gebhards. Das so genannte Orchideenwäldchen soll von der Auslichtung des Umfeldes profitieren. Auch Blumenwiesen sind vor Ort geplant.

Großer Spielplatz mit maritimen Elementen

Für den Nachwuchs aus dem Stadtteil soll ein großer Spielplatz entstehen. „Hauptsächlich für die Altersgruppe 7 bis 13, für die es im Viertel zu wenig gibt“, sagt Planer Lämmel. Er hat sich bei den Spielgeräten an der Kunst orientiert und ebenfalls maritime Elemente ausgewählt: Spielschiff, Mole, Netze, Balken und einen Leuchtturm, den auch Tagesmütter oder Eltern mit kleineren Kindern nutzen können. Zudem ist ein Kletterelement für ältere Kinder oder Erwachsene vorgesehen.

Freifläche für seniorengerechtes Wohnen

Ursprünglich war geplant, dass das neue Schmarler Hortgebäude westlich an das Landgang-Gelände anschließen sollte. Diese Idee ist aber vom Tisch, sodass die Planer freie Hand bei der Entwicklung des Areals hatten. Eine Fläche wird allerdings noch freigehalten: So soll das Gelände der alten Schülerspeisung bebaut werden. Bevorzugt mit Wohnungen oder einem Heim für Ältere. Konkrete Planungen gibt es aber noch nicht, sodass die Gestaltung des Umfeldes vorgezogen wurde.

