Das Unwetter hat in Rostock am Samstagabend kurz aber heftig gewütet. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt. Es kam zu Straßenbahnbehinderungen, weil ein Baum in die Oberleitung fiel. Zudem musste das Schlagerfestival „Rostock Olé“ im IGA-Park vorzeitig abgesagt werden.