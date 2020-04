Rostock

Kaum hat sich Hennrik den Mittagsschlafsand aus den Augen gerieben, springt er schon wie ein Flummi durchs Wohnzimmer. „Der Akku ist wieder voll“, sagt Mama Juliane Schmidt (31) und lacht. Platz, sich auszutoben, hat der Dreijährige, weil etwas Entscheidendes fehlt: Das Sofa, vor Beginn der Corona-Krise kaputt gegangen, ist seit Wochen in Reparatur. Dort, wo die Couch stehen müsste, bauen Juliane Schmidts Kinder jetzt Höhlen. „Sie finden das toll“, sagt die Rostockerin.

Ihr Alltag spielt sich aktuell meist im Kleinen ab: 71 Quadratmeter, vier Zimmer, Küche, Diele, Bad im dritten Stock eines Plattenbaus am Rande von Lütten Klein. Den Hausaufgang teilt sich Juliane Schmidt mit knapp einem Dutzend Mietparteien, die Wohnung mit ihren beiden Söhnen Hennrik (3) und Antonio (9).

Anzeige

Ein Block, viele Kinder

Der Alltag im Plattenbau ist in Corona-Zeiten nicht einfach. Es ist vergleichsweise eng, ein eigener Garten fehlt den meisten. Social Distancing dort, wo viele Leute auf engem Raum leben und sich in schmalen Treppenaufgängen begegnen – schwierig. Umso mehr, wenn Kinder involviert sind.

Weitere OZ+ Artikel

Ein Blick auf die Klingelschilder des Blocks, in dem Juliane Schmidt lebt: Auf den meisten steht nur ein Name. Hier wohnen viele Familien. „Die meisten hier haben zwei oder mehr Kinder“, sagt Juliane Schmidt. Welcher Herausforderung das gerade jetzt bedeutet, erlebt sie jeden Tag: Kita, Schule, Spielkameraden – das fehlt. Damit dennoch kein Lagerkoller aufkommt, muss sie sich etwas einfallen lassen. Basteln, mit Autos spielen, Höhlenbauen und ähnliche Beschäftigungen sollen die Langeweile vertrieben.

Die Erzieherin fehlt

Im Flur baumelt ein Beutel mit Hennriks Kindergartensachen. Vermisst er die Kita? Der Dreijährige zuckt mit den Schultern. „Ich will gesund bleiben.“ „Er ist noch zu klein, um das alles zu verstehen. Ich sag’ ihm immer: ‚Wir müssen Abstand halten, sonst werden wir krank.‘ Aber die Freunde und seine Erzieherin fehlen ihm schon sehr.“

Ablenkung mit Autos – ein Kinderspiel. Quelle: Ove Arscholl

Immerhin: Zur Oma hat der Dreijährige regelmäßig Kontakt. Opa dagegen ist unerreichbar. „Er ist Kapitän auf einem Containerschiff und kommt nicht von Bord“, erzählt Juliane Schmidt. Seit Wochen schippere er irgendwo zwischen Italien und den USA umher. „Aber so ist er wenigstens sicher.“

Auch ihrer eigenen Ausnahmesituation kann Juliane Schmidt Positives abgewinnen. „Mehr Zeit mit den Kindern, Entschleunigen – das hat was. Wir machen es uns nett.“ Und die Krise schweißt zusammen: Mit ihren Nachbarn tausche sie sich via Telefon aus. Zum Beispiel über Schulaufgaben. Denn für Antonio muss die medizinische Dokumentarin jetzt die Ersatzlehrerin geben. „Zum Glück ist er erst in der dritten Klasse, da geht das.“

Auszeit beim Papa

Während sie mit ihrem Großen über Matheaufgaben brütet, muss sie parallel dazu den kleinen Hennrik bespaßen. „Langsam schwindet die Energie“, gesteht die Zweifachmama. Deshalb kommt eine Auszeit recht: Einen Tag pro Woche verbringe Antonio beim Papa, von dem Juliane Schmidt getrennt lebt. „Das tut ihm gut. In seinem Alter hat man ja auch manchmal die Nase voll von Mama“, sagt sie und lacht.

Platz an der Sonne: Juliane und Hennrik Schmidt entspannen sich auf ihrem Balkon. Quelle: Ove Arscholl

Beide Brüder haben ein eigenes Zimmer. Das hilft gegen Zankereien. Zu Hause zu bleiben fällt dennoch schwer, zumal die Aussicht auf Spaß ins Freie lockt: Vor dem Fünfgeschosser liegt ein Spielplatz. Schaukel, Wippe und Rutsche – mit Flatterband abgesperrt. Auch auf Sport müssen Hennrik und Antonio verzichten: Beide sind in Vereinen aktiv. Statt übers Fußballfeld tollt Hennrik nun im Götze-Trikot durch die Stube.

So nah, doch unerreichbar

Besonders bitter: Die Brüder wohnen quasi Tür an Tür mit Kita-Kumpels und Schulfreunden. Manchmal klopfen Nachbarskinder an die Wohnungstür, wollen spielen. Doch Juliane Schmidt lässt sie lieber nicht herein. Zu groß ist die Sorge vor Coronaviren. Antonio hat Asthma, Hennrik ein Nierenleiden und sie selbst ein schwaches Immunsystem. „Wir drei gehören zu den Risikogruppen.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Deshalb verzichtet die zweifache Mutter auch auf das, was ihr den Alltag erleichtern würde: Als Alleinerziehende könnte sie die Notfallbetreuung für ihren Jüngsten beantragen und ihn eventuell bald wieder in die Kita schicken. „Aber das ist mir zu früh.“

Überhaupt sehe sie die Lockdown-Lockerungen mit gemischten Gefühlen. „Ich fürchte, wir werden eine zweite Ansteckungswelle erleben“, sagt Juliane Schmidt. Dass sich viele wieder in trügerischer Sicherheit wiegen, erlebe sie vor der Haustür. „Wenn auf dem Boulevard Markt ist, ist es dort ziemlich voll. Ich gehe dann lieber Schleichwege.“

Balkonien und begehrte Beete

Ein Pfad führt ins Grüne: Nur einen Steinwurf von ihrer Wohnung entfernt hat Juliane Schmidt im vergangenen Herbst eine Kleingartenparzelle gepachtet. „Das ist jetzt unser Glück.“ Und eine willkommene Abwechslung zum handtuchbreiten Balkon. Aufgeregt hüpft Hennrik zwischen den Beeten umher, rollt auf seinem Aufsitzbagger an frisch gesetzten Kartoffeln vorbei.

Im Garten kümmern sich Juliane Schmidt und Hennrik um Gemüsebeete. Quelle: Ove Arscholl

Irgendwo klingt Kinderlachen. Vögel zwitschern gegen Rasenmähergeräusche an. Die Kleingartenanlage ist gut besucht. Das zeigt sich schon vor dem Eingang. „Am Wochenende findet man hier keinen Parkplatz“, sagt Juliane Schmidt. Auch jetzt lassen die Autos kaum eine Lücke. Kleingarten sind begehrte Paradiese in der Krise. In ihrem Bekanntenkreis hätten sich viele gerade eine Parzelle gepachtet, sagt die Rostockerin.

Hennrik klettert in den Apfelbaum. „Der Spielplatz fehlt“, sagt Juliane Schmidt. Damit ihre Jungs ihre Energie trotzdem loswerden, unternimmt sie täglich eine Radtour mit ihnen. „Mit Basteln allein sind sie nicht müde zu kriegen.“ Der abendliche Ausflug ist inzwischen eine lieb gewonnene Familienaktivität und auch die gemeinsame Zeit in der Wohnung schweißen die Rostockerin und ihre Söhne noch weiter zusammen. Und so erzeugt die von Corona erzwungene räumliche auch eine neue emotionale Nähe.

Mehr zum Thema:

Von Antje Bernstein