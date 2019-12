Kunsthandwerk trifft Schifffahrtsgeschichte

Rostock

Kreativ und weihnachtlich ging es am Samstagnachmittag in der Rostocker Societät zu. Beim dortigen Weihnachtsmarkt präsentierten und verkauften Kunsthandwerker und -werkerinnen ihre Arbeit an 21 Ständen und stimmten auf die Adventszeit ein. Das Angebot reichte von selbst gebasteltem Christbaumschmuck über gehäkelte Mützen bis hin zu Gemälden. Auch wer sich für maritime Ausstellungsstücke und Seefahrtsgeschichte interessierte, bekam im ehemaligen Schifffahrtsmuseum viel zu sehen.

Weniger Besucher, aber schönes Ambiente

Thomas Kielhaus, Vorstandsmitglied der Societät, organisierte die Veranstaltung. Schon Anfang November veranstaltete er einen Kreativmarkt, der mit rund 900 Besuchern ein voller Erfolg war. „Das heute ist aber eine neue Erfahrung“, so Kielhaus. Es würden nicht so viele Besucher kommen, weil der Rostocker Weihnachtsmarkt zeitgleich stattfindet, sagte der 61-Jährige. „Wir haben uns aber trotzdem vorgenommen, so einen Markt jährlich zu organisieren.“ Unter anderem sei ein Ostermarkt in Planung.

Die freischaffende Künstlerin Ute Ehlers verkaufte ihre Werke an diesem Nachmittag. Illustrationen, handbemalte Adventskalender und auch bemalte Steine mit maritimen Motiven bot sie an. „Die Räumlichkeiten sind sehr interessant und es ist ein schönes Ambiente“, sagte die 53-Jährige. „Außerdem ist hier viel Platz und wir können uns ausbreiten“, freute sie sich. Die Organisatoren seien zudem sehr bemüht und hilfsbereit.

Trotz weniger Besucher freue sie sich über das Interesse. Viele würden das Handwerk bewundern und es wertschätzen. Auch wenn Künstler nicht immer viel verkaufen würden, seien solche Veranstaltungen schön. Ehlers erklärt: „Die Sachen werden ja nicht schlecht – und was nicht verkauft wird, wird eingepackt und später wieder angeboten.“ Sie habe Freude am Malen und würde die Leidenschaft so oder so betreiben. Was ihr aber am besten gefalle: „Man kommt ins Gespräch mit anderen Künstlern und knüpft Kontakte.“

Selbst gemachte Geschenke passen zu Weihnachten

Die Besucherin Adelheid Schäfer bewunderte die Werke bei der Veranstaltung. „Das ganze selbst Gemachte ist so schön und passt auch zu Weihnachten“, meint die 56-Jährige. Sie gehe öfter auf solche Märkte und genieße die Kunst. Beim Weihnachtsmarkt der Societät kaufte sie kleine Weihnachtsengel als Dekoration. Ihre Tochter und ihr Enkel, mit denen sie dort war, schauten sich währenddessen das Museum an. „Das ist für den Kleinen auch sehr interessant hier“, so Schäfer.

Auch Karin Neumeyer, Margit Benthien und Ines Schünemann stimmten sich auf die Weihnachtszeit ein. Die drei Hobbymalerinnen saßen gemeinsam an einem Stand und präsentierten ihre handgemalten Gemälde. Sie unterhielten sich ebenfalls gerne mit anderen Künstlern. „Man bekommt gute Tipps und sieht auch mal, was andere so machen“, sagte Ines Schünemann. Beim nächsten Kreativmarkt der Societät – dem Ostermarkt – wollen die drei Frauen dabei sein. Auch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt können sie sich wieder vorstellen.

Von Anh Tran