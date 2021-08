Sodexo heißt jetzt Vielfaltmenü: Ärger um Löhne bei Schulessen-Lieferant in MV

Rostock

In zahlreichen Schulen und Kitas in MV könnten demnächst die Küchen kalt bleiben: Der Caterer Vielfaltmenü GmbH ist derzeit im Tarifstreit mit seinen rund 1000 Mitarbeitern in Ostdeutschland. Das Unternehmen betreibt mehrere Standorte in Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem in Rostock.

Bei Vielfaltmenü gibt es derzeit keinen Tarifvertrag, laut Gewerkschaft NGG verdienen viele Beschäftigte dort nur den gesetzlichen Mindestlohn von 9,60 Euro. Damit liegt das Unternehmen unter dem gerade vereinbarten Vergabe-Mindestlohn für öffentliche Aufträge in MV von 10,55 Euro ab 1. Oktober. Öffentliche Schulen und Kitas im Land dürften demnach nicht mehr mit Vielfaltmenü zusammenarbeiten.

Gewerkschaft will 250 Euro mehr

Vielfaltmenü ist der Nachfolger von Sodexo. Im Frühjahr hatte Sodexo die Sparte Kita- und Schulessen an die Beteiligungsgesellschaft Certina verkauft, die diese nun als Vielfaltmenü weiterbetreibt. Die Verträge mit den Kunden laufen weiter, auch das Personal und die Küchen, in denen das Essen gekocht wird, wurden übernommen.

Nur eben die Löhne nicht: Nach Angaben von Caroline Witzel von der NGG Ost wurde bei Sodexo zwar auch nicht gerade üppig gezahlt, aber immerhin etwa einen Euro mehr, als es der gesetzliche Mindestlohn vorschreibt. Einen branchenspezifischen Mindestlohn, wie etwa am Bau, gebe es in diesem Bereich nicht. Die Gewerkschaft fordert daher im Tarifstreit mit Vielfaltmenü eine Anhebung der Löhne auf das Niveau westdeutscher Essensversorger. Das wären laut NGG etwa 250 Euro mehr.

Schon mehrere Warnstreiks

Die Gewerkschaft hatte in dem Tarifstreit auch schon zu zwei Warnstreiks an den Standorten Dresden und Strausberg bei Berlin aufgerufen. Insgesamt hat Vielfaltmenü laut NGG rund 1000 Mitarbeiter in Ostdeutschland. Streiks in MV, etwa an den Standorten Rostock oder Stralsund, sind derzeit noch nicht geplant. Am Donnerstag soll es eine weitere Verhandlungsrunde geben.

Vielfaltmenü war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Unternehmen hatte sich aber kürzlich von sich aus an seine Kunden gewandt. In dem Schreiben hieß es, man wolle sich als Nachfolger von Sodexo künftig „den Verpflegungssystemen Frischkost, cook&chill, Kochen vor Ort sowie dem Angebot an Sonderkost, Kaltverpflegung, Vollversorgung, Buffetlösungen, einem eigenen Service und damit einer regionalen und vielfältigen Küchenstruktur widmen.“

Neuer Eigentümer sieht Marktpotenzial

Vom Ablauf der Bestellung bis zur Essenversorgung vor Ort bleibe für die Kunden alles wie gewohnt. Alle vertraglichen Gegebenheiten würden ebenfalls automatisch übernommen. In der Hansestadt Rostock läuft der mit Sodexo geschlossene Vertrag 2022 aus. In der Stadt denkt man darüber nach, die Essensversorgung zu kommunalisieren.

Sodexo hatte Ende Mai bekanntgegeben, sich von der Sparte Kitas und Schulen zu trennen und sich auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren zu wollen. Der neue Inhaber Certina kündigte damals an, man wolle „eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten und Wachstumspotenzial weiter stärken“. Certina sei „von der wachsenden Bedeutung gesunder, individueller Ernährung für unsere Kleinsten und den hieraus resultierenden Marktpotenzialen überzeugt“.

Von Axel Büssem