Rostock

Große Erleichterung am Standort Warnemünde: Nach zähen Verhandlungen einigten sich 17 Banken am Montagabend darauf, eine Soforthilfe in Höhe von 175 Millionen Euro für die MV Werften freizugeben. Mit dem Geld aus einem Guthabenkonto („locked box“), das vom Mutterkonzern Genting Hong Kong, hinterlegt wurde, soll das Unternehmen vor der drohenden Insolvenz bewahrt werden.

Eigentlich sei die Entscheidung der Banken bereits Ende vergangener Woche erwartet worden. Die andauernde Ungewissheit hat viele Mitarbeiter auf eine harte Geduldsprobe gestellt. „Wir haben alle schwer geschwitzt. Noch Mitte letzter Woche war an diesen Ausgang nicht zu denken“, berichtet Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin.

Folgen für Wirtschaft undenkbar

Umso größer die Freude über den vorübergehenden Erfolg, der erzielt werden konnte. Dieser gebe zumindest ein wenig Planungssicherheit, wie er findet. Dass die Soforthilfe bewilligt wurde, sei aber nur ein Zwischenschritt bis zur endgültigen Rettung. Denn: Im September entscheide der Bund, ob auch aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds Mittel fließen werden. „Bis dahin müssen noch viel getan und noch mehr Nachweise erbracht werden“, erklärt Schad. Der erste Schritt in die richtige Richtung sei allerdings getan.

Das finden auch die Mitarbeiter, die von der Nachricht am Montagabend überrascht wurden. „Ich habe sehr auf diese Entscheidung gehofft, schließlich stehen mehr als 3 000 Jobst auf dem Spiel“, betont einer von ihnen. „Undenkbar, welche Folgen das für die Wirtschaft und uns als Arbeitnehmer gehabt hätte. Die Kurzarbeit hat uns und unsere Familien schon hart genug getroffen.“

Von Susanne Gidzinski