Soko Wismar: Darum steigt Mathias Junge für immer aus der Krimiserie aus

Wismar

Viele Fans der Soko Wismar sind traurig: Polizist Kai Timmermann hat sich am 3. November 2021 verabschiedet – der Ausstieg von Schauspieler Mathias Junge kam überraschend und wurde als vorerst auf der Facebook-Seite der ZDF-Krimiserie verkündet. Wie es für den 47-Jährigen jetzt weitergeht, darüber hat sich die OSTSEE-ZEITUNG mit ihm unterhalten.

Wann ist die letzte Folge abgedreht worden?

Im März 2021.

Das ist schon etwas her.

Ja, aber die Folgen haben immer ein bisschen Vorlauf.

Timmermann wurde nicht erschossen, damit besteht die Chance, dass er noch einmal zurückkehrt...

Zurückschauen und Türen offen halten ist nicht Teil meiner Karriereplanung. Ich bin ganz zufrieden, wie wir die Figur des Kai Timmermann zu Ende erzählt haben, sodass ich das Kapitel nun endgültig zumachen kann.

Das wird viele Fans traurig machen.

Ja, aber es wird in der Serie immer Platz für neue Figuren geben. Das ist das Schöne daran.

Schauspieler Mathias Junge als Polizist Kai Timmermann Quelle: Marc Meyerbröker/ZDF

Wer wird Timmermanns Nachfolge antreten?

Ich will nicht zu viel verraten: Es wird aber eine Frau, was ich persönlich schön und auch erfrischend für das Format finde.

Timmermann hat viel Humor in die Serie gebracht: Konnten Sie die Figur mitentwickeln?

Das Format ist nicht darauf ausgerichtet, tiefgründige Charaktere zu beleuchten. Trotzdem durfte ich wirklich sehr viel von der Figur erzählen, auch was nicht unbedingt in den Drehbüchern stand. Das war ein großes Geschenk. Aber: Die Serie Soko Wismar läuft seit Jahren so erfolgreich, weil die Produzenten genau wissen, welche Cocktailzutaten es braucht und wie viele davon.

Zehn Jahre sind Sie Teil der Soko Wismar gewesen. Wieso sind Sie so lange und hoffentlich auch gerne dabei geblieben?

Da zu drehen, wo andere Urlaub machen, ist schon sehr verlockend. Wenn man dann noch jeden Tag auf ein Team stößt, zu dem man eher ein familiäres, freundschaftliches Verhältnis hat, ist es schön und einfach, dort zu arbeiten. Schauspielerisch fand ich es total spannend, eine Figur über einen längeren Zeitraum zu erzählen und auszuschmücken, diese Möglichkeit hat man sonst eher nicht. Deshalb bin ich gerne die lange Zeit dabei gewesen.

Warum ist es dennoch zum Abschied gekommen?

Das war eine karrieretechnische Entscheidung. Ich hatte ein langes Telefonat mit meiner Agentin Annett S. Schlange, die eine tolle Partnerin an meiner Seite ist. Wir haben uns gesagt, Schauspieler sind Geschichten-Erzähler. Und wir wollen möglichst viele Geschichten und Figuren erzählen. Deshalb sind wir zum Entschluss gekommen, die Serie zu verlassen, weil mit anderen Projekten sonst immer zu Terminkonflikten gekommen wäre. Auch meine Frau Ramona stand sofort voll hinter meiner Entscheidung.

Sie haben nach Ihrem Soko Wismar-Ausstieg in England gedreht.

Mit einer kleinen Rolle für eine schöne Produktion habe ich einen kleinen Schritt auf dem englischen Markt gemacht. Darüber bin ich ganz glücklich, auch mit der Figur, die vielleicht noch ein bisschen weiter erzählt wird. Mal gucken, was da noch kommt, für Erfolg braucht man einen langen Atem.

Es scheint sich auch um einen Krimi zu handeln. Auf Ihrem Instagram-Profil ist ein Foto mit einem Absperrband zu sehen.

Es ist eine Krimikomödie. Mehr kann ich noch nicht darüber erzählen.

Wie lange waren Sie in England?

Für ein paar Wochen. Durch die Corona-Pandemie streckt sich das immer ein bisschen, man kann nicht mehr so hin- und herreisen, wie es sonst der Fall war. Die Corona-Dreharbeiten bei der Soko Wismar habe ich auch miterlebt. Das haben die Produktion und das Team super gemeistert. Zuerst wusste niemand, wie es weitergeht, weil auch Drehgenehmigungen für verschiedene Orte entzogen wurden. Deshalb mussten wir erst einmal aufhören. Aber nach einer kurzen Pause konnten wir wieder weiterdrehen.

Hatten Sie einen Lieblingskollegen?

Das ist eine schwierige Frage. Nach so vielen Jahren wachsen einem das ganze Team und das Ensemble ans Herz. Man teilt auch viel, man sitzt in den Drehpausen zusammen und tauscht wirklich private und intime Dinge aus. Ich bin mit allen auf unterschiedliche Weise zusammengewachsen.

Gab es eine Abschiedsparty?

Coronabedingt waren keine großen Feierlichkeiten möglich. Das war auf der einen Seite schade, aber auf der anderen okay, weil ich kein Fan von großen Abschiedsszenen bin, was man auch an der Ausstiegsfolge von Timmermann sehen konnte.

Gab es ein bisschen Wehmut und ein paar Tränen?

Das auf jeden Fall. Wenn man mit Leuten lange und gerne zusammen war, ist das Abschiednehmen nicht ganz einfach. Aber die Zufriedenheit, mit dem, was man gemacht hat, und die Vorfreude auf das, was da noch kommen mag, haben den Ausstieg zumindest ein wenig leichter gemacht.

Werden Sie was vermissen?

So ein familiäres, freundschaftliches Team ist nicht einfach zu finden. Die Stadt Wismar werde ich auch vermissen. Dort zu drehen, wo andere Urlaub machen, ist einzigartig. Zumal mich Wismar ein wenig an meine Heimatstadt Brunsbüttel in Schleswig-Holstein erinnert hat. Aus Sehnsuchtsgründen wird bestimmt auch künftig der ein oder andere Besuch in Wismar anstehen.

Gibt es eine besonders schöne Erinnerung aus Ihrer Soko Wismar-Zeit?

Es ist schwierig nach zehn Jahren, den einen tollen Moment zu nennen. Es waren manchmal schwere, lange Drehtage, aber es war nie ein Gefühl der harten Arbeit, weil es immer Spaß gemacht hat. Alles war immer mit sehr viel Spielfreude verbunden. Dass ich in all den Jahren die Figur immer frisch und neu gestaltet habe und neue Geschichtchen erzählen konnte und durfte, darauf bin ich ganz stolz.

Und Sie haben durch die Dreharbeiten viele Ecken von Mecklenburg kennengelernt.

Das stimmt, unsere Leichen waren überall verstreut. Da habe ich sehr viel von der Landschaft mitbekommen (lacht).

So viele Leichen, wie die Soko in Wismar in den vergangenen Jahren produziert hat, gibt es noch nicht einmal in einer Großstadt.

Wir haben durch das Format viele Touristen in die Stadt und in das Land geholt, Leute, die Wismar vorher gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber wir mussten ja auch Leute in die Stadt bringen, weil die mindestens durch einen Toten in der Woche geschrumpft ist (lacht).

Viele Touristen wollen wissen, wo das Polizeirevier aus der Serie ist und sind erstaunt, dass es sich um eine Kirche handelt.

Es wird auch viel im Studio in Berlin gedreht.

Und Timmermann war eine Lieblingsfigur vieler Fans.

Das freut mich. Man hört gerne, dass man etwas Bleibendes hinterlassen hat.

Worauf können sich die Fans ohne Timmermann freuen?

Auf ein neues starkes Ensemble und tolle Figuren.

Von Kerstin Schröder