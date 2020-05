Rostock

Im Licht der Morgensonne perlt Tau von einer Folie. Darunter recken sich klitzekleine Blätter aus der Erde. Was wie grünes Konfetti auf dunkler Krume leuchtet, soll in wenigen Monaten in Kochtöpfen brodeln. „Das sind Wruken. Kaum zu glauben, oder?“, sagt Moritz Iseensee (45). Dass dieses zarte Pflänzchen zu einer handballgroßen Steckrübe heranwachsen wird, begeistert den Gemüsebauern immer wieder aufs Neue.

Den Zeitpunkt, da die Wurzeln zu voller Größe herangereift sind, können drei Dutzend Rostocker Haushalte kaum erwarten. Denn alles, was auf Moritz Isensees Hof grünt und gedeiht, dürfen sie sich schmecken lassen. Isensee betreibt in Letschow Ausbau bei Schwaan den Beke-Garten. Er ist Teil der solidarischen Landwirtschaft „Bunte Höfe“ und startet dieser Tage in seine erste Saison.

Frisches zum fairen Festpreis

Seit 2014 beliefern die „Bunten Höfe“ jene, die Wert auf regionales Gemüse und nachhaltige Landwirtschaft legen. Das Motto der Solawisten: „Wir finanzieren deine Betriebskosten und du gibst uns deine Feldfrüchte dafür“.

Dabei gewinnen beide Seiten: Die Solawisten wissen genau, wo und wie ihre Lebensmittel angebaut werden. Im Gegenzug verpflichten sie sich zur Zahlung festgelegter Monatsbeiträge für ein ganzes Wirtschaftsjahr.

Bei Moritz Isensee sind es im Schnitt 98 Euro. Wer mehr zahlt, ermöglicht es jenen, die nicht so viel Geld ausgeben können, trotzdem in den Genuss des Gemüses zu kommen. Der Landwirt wiederum braucht sich keine Sorgen um Preisschwankungen am freien Markt machen. Ein faires Einkommen ist ihm sicher. Anbaurisiken wie Missernten werden auf alle Schultern verteilt.

Lust auf Lokales und gemeinsames Ackern

Als sein Acker im vergangenen Jahr wetterbedingt nicht so viele Kartoffeln hergab wie erhofft, habe sich niemand beschert, erzählt der studierte Agraringenieur. „Die Solidarität ist groß.“ So groß, dass viele seiner Solawi-Mitglieder auch freiwillig beim Zwiebelstecken, Pikieren oder Kartoffelbuddeln mit anpacken. Gerade Stadtmenschen freuen sich, wenn sie im Boden wühlen und anschließend die Früchte ihrer Arbeit vernaschen dürfen.

Kleinbäuerliche Landwirtschaft statt Agrarkonzerne, regionale Erzeugnisse statt Importware vom anderen Ende der Welt – immer mehr Verbraucher unterstützen die Trendwende. Zugleich wächst die Bereitschaft, zu teilen. Deshalb schlägt auch das Solawi-Prinzip immer kräftigere Wurzeln.

Solawi-Welt wächst durch Corona-Krise

2014, zum Start der „Bunten Höfe“, gab es nur rund 60 solcher Betriebe bundesweit. Inzwischen soll sich diese Zahl mehr als vervierfacht haben. Und doch ist Deutschland diesbezüglich noch ein „Entwicklungsland“, sagt Moritz Isensee. In Nationen wie Japan oder den USA gibt es bereits Tausende Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften. Doch auch hierzulande könnte die Solawi-Gemeinschaft bald deutlich wachsen.

Lokale Erzeugnisse sind aktuell sehr begehrt. In der Corona-Krise besinnen sich viele auf das Gute, das direkt vor der Haustür liegt, sagt Isensee. Sein Angebot reicht einmal quer durchs Gemüsebeet. Möhren, Mais und Mangold, Kartoffeln, Kürbis und Kohlrabi – 40 verschiedene Kulturen baut er an. „Ein Drittel der Jungpflanzen ziehen wir selbst vor, der Rest wird von der Bioland-Gärtnerei Watzkendorf bei Neubrandenburg zugekauft.“

Im Tunnel rollen die Köpfe

Geerntet wird nur, was vollreif ist. Die Solawisten sollen nicht in wässrige Tomaten beißen müssen. Das heißt auch, dass nicht alles jederzeit verfügbar ist. „Man muss kochen, was da ist“, sagt Moritz Isensee. Jetzt, zu Beginn des Wirtschaftsjahres, gibt’s leichte Kost aus dem Folientunnel.

Draußen verbreiten die Eisheiligen Kühle. Unter der Folienkuppel dagegen: Waschküchenklima. Die Sonne heizt den Tunnel auf, Kondenswasser regnet von der Decke. Die Tropfen fallen auf die Köpfe von Eichblatt und Batavia. Mit scharfem Messer durchschneidet Moritz Isensee die Strünke. In wenigen Stunden können Ernteanteilbezieher sie an einem von zehn Verteilpunkten in und um Rostock abholen.

Brause für den Brokkoli

Kalte Dusche für junges Gemüse: Auf dem Acker des Beke-Gartens bei Groß Grenz wässert Torsten Lange Brokkoli- und Romanesco-Setzlinge. Quelle: Antje Bernstein

Was im Freiland gedeiht, pflanzt Moritz Isensee auf zwei Feldern mit insgesamt eineinhalb Hektar aus. Eines davon liegt im Nachbardorf Groß Grenz. Kopfweiden verdecken die Sicht auf die Beke, die längs zum Acker fließt. Auf diesem braust Torsten Lange mit einer Kanne Brokkoli- und Romanesco-Setzlinge ab. Sie sollen demnächst ausgepflanzt werden. Lange gehört neben Moritz Isensee und Steffi Ranke zum Beke-Garten-Team.

Das Trio hat alle Hände voll zu tun. Die vermeintlich romantische Bauernhofidylle trügt, sagt Moritz Isensee. „Das hier ist viel Arbeit.“ Eine, die er gerne macht. Von klein auf ist er vom Gemüseanbau begeistert. „Im Hausgarten meiner Eltern hatte ich ein Kinderbeet“, erzählt der dreifache Vater. Später machte er seinen Zivildienst in der Grünen Liga – einem Netzwerk ökologischer Bewegungen. „Konventionelle Landwirtschaft hat mich nie gereizt.“

Rund 40 Haushalte lassen sich schon vom Beke-Garten-Team beliefern. Kraut und Rüben zum Monatsfestpreis – das kommt an. Zehn Ernteanteile will Moritz Isensee in diesem Wirtschaftsjahr noch vergeben. Eine Flatrate für Gemüse – da dürften wohl noch einige anbeißen.

Bunte Höfe Der Beke-Garten ist Teil der solidarischen Landwirtschaft „Bunte Höfe“, zu der auch der Kastanienhof in Bandow bei Schwaan gehört. Über ein Netzwerk von Verteilstationen und ganz ohne Zwischenhändler versorgen die beiden Menschen in der Region Rostock-Bad Doberan-Güstrow mit frischem Gemüse. Im Gegenzug ermöglichen die Solawi-Mitglieder die Arbeit auf den Höfen, indem sie für ein Jahr einen monatlichen Festbetrag zahlen und zum Teil auch beim Pflanzen oder Ernten helfen. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Der Einstieg ist auch im laufenden Wirtschaftsjahr noch möglich. Alle Infos zur Solawi „Bunte Höfe“ gibt es online auf www.bunte-hoefe.de.

Von Antje Bernstein