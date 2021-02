Rostock

Süß verpackt in einer Torte haben Oberleutnant Paul Wangerow und Oberstabsfeldwebel Mirko Pfeiffer eine Spende der Bundeswehr an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Rostock übergeben. 3500 Euro sammelten Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 24 (FlaRakGrp) aus Bad Sülze für den guten Zweck. „Insgesamt waren es 10 500 Euro“, erklärt Initiator Wangerow, „die wir zu gleichen Anteilen drei caritativen Einrichtungen zukommen lassen.“ Neben dem Rostocker Verein profitieren auch der Hospizverein Ribnitz-Damgarten und das Bundeswehrsozialwerk von der Spende.

Inspiriert wurde Wangerow von Bon Jovis Song „Do What You Can“. „Was können wir als Soldaten tun, um jenen, die in Corona-Zeiten etwas aus dem Blickfeld geraten, zu helfen?“, fragte sich der Stabszugführer der FlaRakGrp 24. So entstand die Idee, einen Teil der Corona-Sonderzahlungen, die auch den Soldaten gezahlt wurden, zu spenden. „Uns Soldaten geht es gut, so können wir was von den Zuschüssen abgeben“, wirbt Wangerow bei seinen Frauen und Männern. Eine Website wurde erstellt, eine Tombola organisiert, attraktive Preise eingeworben – vom iPhone über Akkuschrauber bis hin zum Fallschirmsprung. Für fünf Euro konnten die Soldaten Lose kaufen.

„Rund 2000 Lose haben wir verkauft und so das Spendenkonto gefüllt. Am Ende waren 10 275 Euro drauf“, erzählt Wangerow. Der Betrag wurde aufgerundet, damit alle zuvor ausgewählten Einrichtungen jeweils 3500 Euro erhalten konnten. „Ich bin sehr zufrieden“, betont der Initiator, der anfangs nur mit 5000 Euro gerechnet hatte. „Als die geknackt waren, waren wir angestachelt: Da geht noch mehr.“ Den Soldaten sei es wichtig, sich vielfältig in den Patengemeinden der FlaRak-Gruppe einzubringen. „Deshalb haben wir Vereine in unserem Umfeld für die Spendenaktion gewählt“, sagt Wangerow.

Die süße Überraschung ist gelungen. Die Torte wird verspeist. „Und das Geld kommt in einen großen Topf für Ausflüge mit den Kindern und Eltern nach Corona“, kündigt Prof. Gudrun Eggers, Vorstandsvorsitzende des Rostocker Fördervereins für krebskranke Kinder an.

Von Doris Deutsch