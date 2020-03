Rostock

Der kleine Nathan ist nicht zu bremsen. Unermüdlich fährt der Zweieinhalbjährige mit seiner Kinderschubkarre durch die Gewächshäuser, sortiert die Gießkannen oder greift zur Harke. Auch um seine Ernährung so gesund, regional und saisonal wie möglich zu halten, wagen Nathans Eltern jetzt ein besonderes Abenteuer.

Die beiden Gärtner Kai Lederer und Johanna Warmuth wollen zusammen mit einigen anderen Enthusiasten die Bio- und Erlebnis-Gärtnerei Rohde im Tannenweg wiederbeleben. Nachdem sich die Namensgeber Anita und Wolfgang Rohde aus verschiedenen Gründen vom Geschäft zurückgezogen hatten, lagen die Gewächshäuser eine Weile brach.

Verliebt in die Einfachheit

Über einen Bekannten erfuhr Jörg Lüdecke von der Nachfolgersuche der Rohdes. „Als ich einmal vor Ort war, habe mich dann vor allem in die Einfachheit verliebt“, sagt er. Die Gewächshausanlage wurde in den 1960er Jahren errichtet – ohne Elektroantrieb oder technische Steuerung. Und so funktioniert sie heute noch, auch wenn der Zahn der Zeit sichtbar an den Gebäuden genagt hat.

Zur Galerie Schon seit 1854 wird im heutigen Tannenweg gegärtnert. Eine Gruppe von Enthusiasten will dem Bio-Betrieb nun wieder Leben einhauchen.

Lüdecke suchte nach Mitstreitern und fand diese auch. „Uns eint nicht nur das Interesse an gesundem Gemüse, sondern auch der Gemeinschaftsgedanke“, sagt er. Mit zehn Mitgliedern wurde deshalb ein Verein gegründet und das Gelände im Tannenweg von den Rohdes gepachtet.

Name des Traditionsbetriebes bleibt erhalten

Der Name des Traditionsbetriebes bleibt auch unter Führung des Vereins erhalten, auch die Internetseite soll in den kommenden Wochen wieder gefüllt werden. In den vergangenen, zumindest kalendarischen Winterwochen, hat sich die Gruppe vor Ort erst einmal „heimisch eingerichtet. Und wir haben angefangen, aufzuräumen“, sagt Jörg Lüdecke.

Jedes der Vereinsmitglieder bringt sich mit den eigenen Stärken ein. Die müssen nicht unbedingt gärtnerischer Natur sein. Auch Buchhaltungs-Experten, Webdesigner oder Juristen könnten auf diese Weise mitwirken, ohne zwingend grüne Daumen zu brauchen. „Selbst reine Fördermitglieder oder Sponsoren, die unsere Initiative gut finden und helfen wollen, sind gern willkommen“, sagt Vereinsmitglied Lucia Ziegler.

Vielfalt an Gemüse und Kräutern geplant

Was die Pflanzen betrifft, haben die Bio-Enthusiasten wieder von ganz vorn anfangen müssen. Die Erde im knapp bemessenen Freigelände wurde gerade für die Aussaat vorbereitet, während in den Gewächshäusern schon erste Pflanzungen vorgenommen wurden. „Wir sind bisher in Vorleistung gegangen und haben alles zugekauft. Natürlich aber bio und regional“, erklärt Mitstreiter Roland Müller. „Künftig wollen wir aber ohne fremde Pflanzen auskommen und unser Saatgut selbst vermehren“, blickt Johanna Warmuth voraus.

Wie schon bisher, soll die Bio- und Erlebnisgärtnerei auch weiterhin eine Vielfalt von Gemüse und Kräutern bieten. „Unter anderem über 20 verschieden Tomatensorten, aber auch Blattgemüse, Chili, Paprika oder Fenchel“, sagt die Gärtnerin.

Gartenbaustandort seit 1854

Das Bio-Siegel, das das Ehepaar Rohde für seinen Betrieb hatte, will der Verein auch wieder bekommen. „Wir haben ja an der Erde und den Anbaubedingungen nichts geändert. Deswegen dürfte das nur eine Formsache sein, wenn auch eine teure“, blickt Jörg Lüdecke voraus.

Der Standort im Tannenweg biete beste gärtnerische Voraussetzungen. „Hier war früher die Friedrichshöhe und ein alter Pastor namens Johann Ritter hat auf dem Areal seit 1854 Gartenbauforschung betrieben und darüber sogar ein Buch geschrieben“, weiß Kai Lederer.

Solidarprinzip bei Arbeit, Kosten und Ernte

Das, was bald auf dem historisch guten Boden wächst, soll in erster Linie den Vereinsmitgliedern zugutekommen – durch das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Jeweils für ein Jahr finden sich Mitstreiter, die sich nicht nur die Verantwortung und die Kosten, sondern auch das Risiko und am Ende die Ernte teilen. Wie viel die Mitglieder pro Monat dafür bezahlen müssen, würde im April bei einer sogenannten Bieterrunde ermittelt.

„Die Interessenten geben dabei an, was sie bereit sind, für einen Ernteanteil zu zahlen“, erklärt Vereinsmitglied Lucia Ziegler. Die Gebote würden dann den anfallenden Kosten gegenübergestellt, um abzuwägen, was an monatlichem Beitrag notwendig ist. Ziel sei es, auch Mitgliedern mit weniger Geld ganz solidarisch eine Teilnahme zu ermöglichen. Erworbene Anteile gelten für ein Jahr „und geben den Produzenten Planungssicherheit“, sagt sie.

Hofladen bietet Pflanzen für Zuhause

Für alle, die sich nicht langfristig an ein solches Gemüse-Abo binden wollen, soll ab April der Hofladen der Gärtnerei wieder öffnen. Dort könnten dann Jungpflanzen für Zuhause erworben werden. Jörg Lüdecke, der auch Imker ist, will seinen Honig anbieten. „Je nachdem, ob wir bei der Ernte einen Überschuss haben, könnte der auch über den Laden vertrieben werden“, sagt Kai Lederer.

Ein Verkauf der Produkte auf dem Markt sei bisher nicht geplant. „Das Gelände hier ist ein echter Schatz, man kann es sich hier gemütlich machen. Deswegen wollen wir auch, dass die Leute herkommen“, sagt Lüdecke, der sogar davon träumt, den Hofladen zum Café zu erweitern.

Um möglichst vielen die Freude am Gartenbau zu vermitteln, bietet der Verein auch Bildungsprojekte für den Nachwuchs. „Wir haben schon erste Anmeldungen“, so Lüdecke. Kinder können vor Ort erleben, wie Gemüse angebaut wird und wächst, selbst mit den Händen in der Erde wühlen und auch mal direkt aus dem Beet naschen. So soll das Bewusstsein für gesunde, regionale und saisonale Ernährung wachsen.

Diejenigen, die sich vorstellen könnten, mitzumachen, sind im März an jedem Samstag im Tannenweg 34A willkommen. Immer zwischen 10 und 17 Uhr sind Vereinsmitglieder als Ansprechpartner vor Ort. „Um 15 Uhr informieren wir dann jeweils über das, was wir vorhaben und wie es mit den Ernteanteilen funktioniert“, sagt Johanna Warmuth.

Lesen Sie auch:

Von Claudia Labude-Gericke