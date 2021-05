Sollen Rostocker bald ihre Quarantäne im Hotel verbringen?

Rostock

Zur Quarantäne ins Hotel? Die Bürgerschaftsfraktion der Rostocker SPD jedenfalls kann sich das vorstellen. Zwar nehme die Impfkampagne in der Hansestadt an Fahrt auf, dennoch werde es noch einige Wochen dauern, bis ein überwiegender Teil der Rostocker geimpft ist, heißt es von den Sozialdemokraten. Angesichts der aktuellen Infektionslage und des vermehrten Auftretens von Coronainfektionen in Familien mit Kindern schlägt die SPD in der Rostocker Bürgerschaft nun vor, dass Infizierte während der Quarantäne in Hotels untergebracht werden könnten.

Hierzu erklärt Ralf Mucha, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, unter anderem: „Während im letzten Jahr vor allem ältere Personen von der Erkrankung betroffen waren, sehen wir seit einigen Wochen, dass jüngere Menschen, die noch nicht geimpft sind, an Corona erkranken. Familien, die beispielsweise in einer Dreizimmerwohnung leben, haben bei einer Infektion keine Möglichkeit, eine Quarantäne einzuhalten, ohne die eigenen Familienmitglieder in Gefahr zu bringen. Um diese Familien zu schützen, schlagen wir deswegen vor, dass die Infizierten für die Zeit der Quarantäne in Hotels untergebracht werden sollen.“

So könnten nach seiner Ansicht Infektionsketten besser unterbrochen und Familienmitglieder vor einer Ansteckung geschützt werden.

Fraktionsvorsitzender Steffen Wandschneider-Kastell ergänzt: „In anderen Kommunen wurden ähnliche Projekte erprobt. Selbstverständlich bedeutet eine Hotelquarantäne nicht, dass die Personen für zwei Wochen in einem fünf-Sterne-Hotel untergebracht werden.“ Dies wäre auch den Steuerzahlern nicht zu erklären. Und weiter: „Wir sind der Meinung, dass durch so eine Maßnahme, die Rostocker Hotelbranche eine finanzielle Unterstützung erfahren kann.“

So soll nach dem Willen der SPD Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) prüfen, ob, die Bereitschaft zu einem solchen Projekt bei den Hotels da ist.

