Sommer-Events in Rostock: Diese Konzerte, Aufführungen und Märkte finden trotz Corona statt

Rostock

Die großen Open-Air-Konzerte im IGA-Park sind abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben, ebenso die Warnemünder Woche oder die Hanse Sail. Der Sommer scheint recht trostlos zu werden. Doch aufgepasst: Nicht auf alles müssen die Rostocker in den kommenden Monaten in Sachen Events verzichten.

Fête de la Musique am 21. Juni

Traditionell steigt weltweit am 21. Juni die Fête de la Musique – in der Hansestadt dieses Mal in etwas abgewandelter Form. Die Veranstalter waren kreativ und haben dem Fest den Zusatz „Culinaire“ verliehen. Anstatt eines großen Straßenmusikfestivals geben Musiker von 17 bis 21 Uhr Konzerte in Restaurants.

Mit dabei sind bisher der Freigarten im Peter-Weiss-Haus, Helgas Kitchen, die Grüne Kombüse, der Ratskeller12, das Warmbad, die Maya Galerie sowie das Café Waldenberger. Zwar spielen die Künstler kostenfrei, über eine Spende würden sie sich aber freuen. Vorab im jeweiligen Lokal zu reservieren wird empfohlen.

Im Freigarten des Peter-Weiss-Hauses wird am 21. Juni im Rahmen der Fête de la Musique ein Konzert stattfinden. Im vergangenen Jahr spielten hier „Tohuwaboom“ aus Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Theater und Konzerte im Klostergarten

Ein buntes Programm bis in den September hinein bietet das freie Theater Compagnie de Comédie im Klostergarten. Los geht es am 29. Mai mit der Musical-Premiere „Katharina oder William Shakespeares ’Der Widerspenstigen Zähmung’“. Als zweites Stück wird „ Till Eulenspiegel“ aufgeführt. Zudem wird es zahlreiche Konzerte geben, wie das von Liedermacher Felix Meyer am 10. Juli.

„Wir haben von allen Musikern die Zusagen. Wenn die Corona-Lockerungen so bleiben, steht tollen Veranstaltungen nichts im Wege“, heißt es seitens des Theaters. Allerdings wird es nur Sitzkonzerte mit genügend Abstand geben. Maximal 150 Leute haben so im Klostergarten Platz.

Traditionell nimmt die Compagnie de Comédie ein Stück aus der vergangenen Saison auf: In diesem Jahr ist es „Till Eulenspiegel“. Das Stück wird im Rostocker Klostergarten gezeigt. Quelle: Frank Neumann

Was Lustiges, was zum Mitmachen und was zum Stöbern

In der Bühne 602, in dem die Compagnie zuhause ist, wird den ganzen Sommer über nicht gespielt. Deshalb kommen auch einige Kabarettisten in den Garten. Den Anfang macht Michael Ruschke, Chef des Kabaretts Rohrstock, am 4. Juni mit seinem Programm „Quarantiert Coronafrei!“.

Im Rahmen des Klostergarten-Sommers laden die Compagnie de Comédie und Rostock singt an drei Terminen (5., 9. und 16. Juni) außerdem zu den bereits bekannten Mitmachkonzerten ein. Dieses Jahr unter dem Motto „ Shakespeare, Love & Rock’n Roll“.

Zum Stöbern laden voraussichtlich die Kunsthandwerkermärkte in Warnemünde vom 5. bis 7. Juni sowie vom 7. bis 9. August ein. Außerdem ist ein Töpfermarkt auf Rostocks Neuem Markt vom 9. bis 11. Juli geplant. „Wir hoffen auf grünes Licht, sehen aber kaum einen Grund, der gegen die Märkte spricht“, betont Veranstalter Christian Schumann.

Von Maria Baumgärtel