Rostock

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Darf man den Wettervorhersagen für das Wochenende Glauben schenken, stehen der Hansestadt endlich ein paar schöne Sommertage bevor. Die Vorfreude darauf ist jetzt schon riesig: „Nach dem launenhaften Wetter der letzten Wochen ist es an der Zeit, dass uns Petrus ein wenig verwöhnt“, findet Angelika Heinrichs.

Die Lütten Kleinerin ist bereits am Freitagvormittag mit einer großen Portion Eis ins Wochenende gestartet. Am Sonnabend möchte sie sich sogar das erste Mal in diesem Jahr in die Wellen der Ostsee stürzen.

Retter haben alles im Blick

Dass sie nicht die Einzige sein wird, die in den kommenden Tagen die Zehen ins halte Nass halten wird, davon ist auch Lukas Knaup überzeugt. Er ist Einsatzkoordinator für den Wasserrettungsdienst der Wasserwacht in Rostock und weiß genau: „Sobald die Temperaturen steigen, lockt es die Menschen zum Strand.“ Alleine in der letzten Zeit haben die Rettungsschwimmer bis zu 40 Badegäste am Tag gezählt. Am Wochenende soll es deutlich voller werden.

Dabei rät Knaup allen Wasserratten, sich langsam vorzutasten. Denn auch, wenn die Lufttemperatur angenehm warm werden soll, dürfe nicht unterschätzt werden, dass die Ostsee noch keine Chance hatte sich zu erwärmen. „Für alle Beteiligten wäre es am sichersten, wenn sie sich nicht zu weit hinaus wagen. So können wir im Notfall schnell reagieren“, sagt er. An Land heißt es ebenfalls achtgeben. Besonders zum Saisonstart bestehe die erhöhte Gefahr eines Sonnenbrands oder gar eines Sonnenstichs. Viel trinken und ein sonnengeschütztes Plätzchen können helfen.

Strandkorbvermieter stehen in den Startlöchern

Einen idealen Schutz bieten da gerade Strandkörbe. Und davon gibt es in Warnemünde eine große Auswahl. Denn pünktlich zum Wetterumschwung haben nun auch die Strandkorbvermieter das Okay der Tourismuszentrale bekommen und ihre Posten bezogen. Letzte Vorbereitungen wurden dafür am Freitag getätigt. „Wir sind begeistert, dass wir nun endlich aufbauen dürfen“, sagt Alexander Fritz sichtlich erleichtert. Normalerweise hätte der Unternehmer bereits am 1. April die Saison eingeläutet.

Strandkorbvermieter Alexander Fritz. Quelle: Ove Arscholl

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergegangenen Bestimmungen musste dieser Termin aber immer wieder verschoben werden. Wie viele Gäste am Wochenende zu erwarten sind, vermag Fritz nicht einzuschätzen. Sicher ist aber: „Mit mindestens 100 bereitstehenden Körben sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet.“

Dauercamper zurück auf dem Platz

Auch auf der anderen Seite der Warnow ist man froh, dass ganz langsam wieder so etwas wie Normalität einkehrt. „Endlich gibt es wieder Bewegung auf dem Platz. Darauf haben wir die ganzen letzten Wochen hingefiebert“, verrät Heike Gütschow, Eventmanagerin des Camping- und Ferienparks Baltic Freizeit in Markgrafenheide.

Seit Freitag dürfen hier nämlich wieder Dauercamper aus der Umgebung anreisen – allerdings unter Einhaltung der entsprechenden Regeln. Voraussetzung ist außerdem, dass die Besucher vollständig geimpft oder genesen sind. Für alle anderen bestehe eine regelmäßige Testpflicht. „Wir lassen uns überraschen, wer und wie viele Menschen am Wochenende ihre Stellplätze beziehen. Die Nachfrage ist auf jeden Fall groß.“

Das schmeckt nach Sommer

Mit einem großen Ansturm rechnen auch die Mitarbeiter der Eismanufaktur „Eisliebe“ in der Kirchenstraße im Ostseebad Warnemünde. Sobald die Temperaturen steigen, wächst nämlich bei vielen Schleckermäulern der Appetit auf ein gefrorenes Dessert. Ähnlich sah die Situation schon am verlängerten Pfingstwochenende aus.

Neben Klassikern wie Erdbeere und Schokolade, können sich Besucher hier auf ausgefallene Sorten wie Quark-Sesam-Karamell oder Milchreis freuen. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Verkäufer Jan Schneider, während er beherzt eine Waffel füllt.

Julie Abraham (29) ist Bäckerin im Törtchenlokal Waldenberger in der Waldemarstraße 52 in Rostock. Quelle: Martin Börner

Aber nicht nur in Warnemünde können sich Passanten eine leckere Auszeit gönnen. Im Törtchenlokal Waldenberger wird so kurz vor dem Wochenende der Außenbereich vorbereitet. „Unsere leckeren Erdbeertörtchen, der Zupfkuchen und unter anderem der Rhabarber-Quark-Kuchen sind auch schon fertig gebacken“, sagt Bäckerin Julie Abraham.

Von Susanne Gidzinski