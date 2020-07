Rostock

Die Sommerferien sind in MV bereits in vollem Gange. Wer aber noch keine Pläne hat, was er die restlichen Wochen mit den Kindern unternehmen kann, für den haben wir hier ein paar Angebote zusammengestellt:

Alpaka-Wanderung in Diedrichshagen

Alpakas gibt es nicht nur in Südamerika, von wo die Tiere ursprünglich herkommen, sondern auch in Diedrichshagen. Dort gibt es in den gesamten Sommerferien die Möglichkeit, eine Alpaka-Wanderung zu machen. Die Interaktionen zwischen Mensch und Tier spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Alpakas können auch über einen Bewegungsparcours geführt oder gefüttert werden. Am Ende erhalten die Kinder den „Alpaka-Führerschein“.

Die Wanderungen finden jeden Montag und Mittwoch statt. Mittwochs allerdings nur für Kinder. Treffpunkt ist der Spielplatz beim Strandhafer Aparthotel in Diedrichshagen (Am Stolteraer Ring 1-3). Die Anmeldung und der Ticketverkauf erfolgen über die Tourist-Information in Rostock und Warnemünde. Kinder von 5 bis 13 Jahren zahlen 15 Euro und Erwachsene 20 Euro.

Zoo Rostock

In den Ferien bietet der Zoo in Rostock ein Programm für die Kinder mit Führungen und Aktionen. Dabei können sie etwas über die Tiere lernen und viel Spaß haben. Jeder Tag von Montag bis Sonntag steht unter einem anderen Motto, was sich wöchentlich bis zur zweiten Augustwoche wiederholt.

Montag bis Mittwoch werden Kinderführungen angeboten, die unter dem Motto: „Die Waffen der Tiere“, „Urzeittiere – Zeit verschlafen“ und „So ein Affentheater“ stehen. Jeden Donnerstag werden Insektenhotels gebaut und freitags geht es auf Tropen-Safari. Samstags ist „Tag der Bienen“. Immer Mittwoch und Sonntag werden Tiermasken gebastelt. Zudem gibt es am Mittwoch einen Abendspaziergang mit dem Nachtwächter.

Angebote der Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek Rostock in der Kröpeliner Straße 82 bietet in den Sommerferien auch Aktionen für Kinder an. Am 14. Juli von 9 bis 10 Uhr heißt es dort: „Die Geschichte vom Löwen, der nicht kochen konnte“ – Wir gestalten ein Kochbuch. Geeignet ist dieser Kurs für Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren und eine vorherige Anmeldung ist notwendig.

Weitere Aktionen, wie „Bilderbuchkino: „Oh wie schön ist Panama“ von Janosch“ am 16. Juli und „Spider-Man“ – Crash-Kurs in Helden- und Schurkenkunde“ am 28. Juli, können ebenfalls noch kostenlos gebucht werden.

Kinder-Veranstaltungen in Warnemünde

Am 14. Juli wird im Kurhausgarten Warnemünde (Seestraße 18) ab 15 Uhr eine Kindertanzparty veranstaltet. Dienstag, den 21. Juli, um 15 Uhr findet ein Musicaltheater am gleichen Ort statt. Zauberton spielt „Rumpelstilzchen“. Puppentheater gibt es im Piratennest in Warnemünde am 27. Juli um 15 Uhr. Der Ostseekasper spielt am Strandaufgang 11: „Räuber Hotzenplotz und der Zauberwald“

Wildpark MV in Güstrow

Auch der Wildpark MV in Güstrow bietet in den Ferien Aktionen für Kinder, aber auch für die ganze Familie an. Am 7. Juli werden dort Klammer-Grashüpfer mit Wäscheklammern und Pfeifenreiniger gebastelt. Das Basteln kostet zwei Euro und ist ab sechs Jahren möglich. Treffpunkt ist das Haus Spinne um 10.30 bis 15 Uhr. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Website.

Außerdem finden regelmäßig Wolfswanderungen in dem Wildpark statt. Dabei geht es nicht nur um den Wolf, sondern auch um andere Wildtiere. Die Wanderungen kosten 5 Euro pro Person und sind ab einem Mindestalter von sechs Jahren möglich. Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgenommen werden. Am 24. Juli gibt es extra für Kinder eine Spezial-Wanderung in der Dämmerung.

Veranstaltungen der Stadtteil- und Begegnungszentren:

Die Stadtteil-und Begegnungszentren in Rostock veranstalten in den Sommerferien Ausflüge und Feste für Kinder und Jugendliche. Das Begegnungszentrum Lichtenhagen unternimmt zum Beispiel am 21. Juli von 9.30 bis 17 Uhr einen Tagesausflug zum Vogelpark Marlow mit Kindern ab acht Jahren für 7 Euro nach vorheriger Anmeldung. Auch das Mehrgenerationenhaus „Twinkelhus“ in Toitenwinkel fährt am 28. Juli von 8.15 bis 17.30 Uhr für die gleichen Konditionen dorthin.

Im Mehrgenerationenhaus Maxim in Evershagen findet am 23. Juli von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr das „Mittelalter-Spektakulum“ für Kinder ab sechs Jahren statt. Kosten: 5 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte sich bis zum 22. Juli angemeldet werden. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen der Stadtteile gibt es auf den jeweiligen Internetseiten.

Stadtpaddeln in Rostock

Wer einen Ausflug mit der ganzen Familie machen möchte, kann die Stadt bei einer Kajaktour auf der Warnow im Stadthafen erkunden. Bei der Tour wird nicht nur gepaddelt, sondern es kann auch etwas über Rostocks Geschichte gelernt werden und das mit einem anderen Blick auf die Gebäude. Die zweistündige Paddeltour findet täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr statt. Das Ganze kostet 19 Euro für Erwachsene und für Kinder bis 14 Jahre sind es 15 Euro. Start ist im Petriviertel: Am Haargraben.

Kinderfest im Flussbad

Das Flussbad am Mühlendamm ist während der gesamten Ferien von 11 bis 19 Uhr für Gäste geöffnet. Dort kann mit der ganzen Familie Sport getrieben oder entspannt gebadet werden. Erwachsene zahlen drei Euro und Kinder bis 14 Jahre zwei Euro für eine Tageskarte. Eine ermäßigte Karte für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte kostet 2,50 Euro.

Am 24. Juli veranstaltet der Verein Wassersport Warnow Rostock ( WSW Rostock) ein Kinderfest im Flussbad. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Kinder ein aufregendes Programm. Eine Anmeldung ist nur bei einer Gruppe ab zehn Personen notwendig. Die Preise für den Eintritt bleiben gleich.

Vogelpark Marlow

Und wenn es etwas tierischer in den letzten Ferienwochen werden soll, lohnt sich auch ein Besuch im Vogelpark Marlow. Da kann auch der Vierbeiner mitgenommen werden. Kinder jeder Altersklasse können dort etwas erleben.

Der Tierpark hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Auch die Flugshows finden wieder statt. Der Eintritt kostet knapp 14,90 Euro für Erwachsene und Kinder zahlen im Alter von 3 bis 16 Jahren 10,90 Euro. Wer seinen Hund mitbringen möchte, bezahlt dafür fünf Euro extra.

Flip & Fly Rostock

Bei schlechtem Wetter kann sich auch in der Trampolinhalle „Flip & Fly“ in Rostock Schmarl ausgepowert werden. In den Ferien hat die Halle Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Stunde springen kostet 12,50 Euro, dazu kommen einmalig die Socken für 3 Euro.

Das lokale Bündnis für Familie in Rostock stellt jedes Jahr ein Sommerferien-Angebot mit abwechslungsreichen Angeboten zusammen. Für weitere Inspiration finden Sie hier das ganze Programm.

Von Gina Henning