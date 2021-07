Impftage im Betrieb, Arztbesuche während der Arbeitszeit: Die Wirtschaft in MV will ihren Mitarbeitern das Impfen so leicht wie möglich machen. Eine große Rostocker Firma geht sogar noch einen Schritt weiter – und belohnt Geimpfte mit zusätzlicher Freizeit. Ob das erlaubt ist, was sich die Firma erhofft und ob andere Firmen folgen.