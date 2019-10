Songs für Rostock: Diese Künstler haben schon über die Hansestadt gesungen

Rostock

Jüngeren Rostockern dürfte bei der Frage nach Liedern über die Hansestadt sicherlich Rapper Marteria einfallen, der mit „Mein Rostock“ seiner Heimatstadt einen Song gewidmet hat, in dem er sich zu seiner Herkunft bekennt. Doch auch vor ihm haben bereits zahlreiche Entertainer die Stadt an der Warnow zum Thema ihrer Stücke gemacht, allen voran Horst Köbbert, der einst sang „Du, min Rostock, mine leeve Vadderstadt, bei dir bin ich zu Haus, [...], in Dir kenn ich mich aus.“

Ein Heimatlied voller Liebe mit ein bisschen platt. Und daneben hat Köbbert noch einen Stimmungshit gesungen, in dem es heißt: „In Rostock geh’n wir längsseits, in Rostock geht’s an Land, da bei den sieben Türmen geschieht so allerhand.“ Beide sind auf seiner Platte „Wo de Ostseewellen...“ neben anderen Seemannsliedern zu hören.

Sieben Türme häufig thematisiert

Gerd Siebholz, angesagter Schlager- und Musical-Komponist der DDR, sang einst dem Schifffahrtsmuseum ein Liedchen und von „Enzi“ Enzmann gibt es ein Stück namens „ Rostock am Meer“. Immer wieder sind sieben Türme, sieben Tore oder auch sieben Brücken Themen dieser Lieder. Aber auch „Eisbein mit Sauerkraut“ – ebenfalls von Enzi Enzmann – hat mit Rostock zu tun, denn der Musiker hat es einst für eine Gaststätte in der Wismarschen Straße geschrieben.

Zum 800. Stadtgeburtstag im Jahr 2008 hat sich auch die Warnemünder Band Spill mit „ Rostock – unser Licht im Norden“ ein Geburtstagsständchen einfallen lassen. Und da Warnemünde ja ein Teil von Rostock ist, zählen natürlich auch Lieder über das Ostseebad als Lieder über Rostock.

Zahlreiche Lieder über Warnemünde

Zu erwähnen wären da auf jeden Fall „ Warnemünde, Warnemünde“, das jeder Besucher kennen dürfte, der schon mal bei einem Shantytreffen am Leuchtturm dabei war, sowie das Lied über die Warnemünder Woche, das die Sängerin Anne M. auf die Melodie zu „Guten Morgen, Frühaufsteher“ gedichtet hat und Jahr für Jahr auf der Leuchtturmbühne erklingen lässt.

Von Ove Arscholl