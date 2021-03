Sonntags-Shopping in Rostock: So wurden die Termine geändert

Rostock

Seit gut einer Woche dürfen die Rostocker wieder alles einkaufen, was ihr Herz begehrt. Unter Beachtung von Masken- und Abstandsregeln sowie mit digitaler oder analoger Registratur sind die Einzelhändler der Hansestadt wieder geöffnet. Und das wird rege genutzt. Nach Monaten des Lockdowns freuen sich nicht nur Kunden, sondern auch die Unternehmer selbst über die Öffnung. Dennoch wurde nun entschieden, den für den 28. März geplanten verkaufsoffenen Sonntag abzusagen. „Das liegt unter anderem daran, dass der Ostermarkt abgesagt wurde, der zeitgleich stattfinden sollte“, erklärt Citymanager Peter Magdanz.

Mit der coronabedingten Absage des bunten Markttreibens fehle ein wichtiger Anziehungspunkt für Besucher. Zudem hätten solche Termine immer auch eine überregionale Bedeutung und sei vor allem deshalb so beliebt, weil auch Kunden aus dem Umland zu den Shopping-Sonntagen in die Hansestadt strömen. Das sei durch die aktuellen Verordnungen allerdings weitestgehend untersagt.

Insgesamt kann die Hansestadt an vier Sonntagen im Jahr ihre Läden öffnen. Der Termin kurz vor Ostern, der nun ausfällt, sei traditionell der Saisonstart. „Wir planen nun stattdessen ein Event rund um Pfingsten, also für Ende Mai“, kündigt Magdanz an. Das könnte sowohl ein verkaufsoffener Sonntag als auch ein Abendangebot, also beispielsweise Mitternachtsshopping, sein.

Die restlichen verkaufsoffenen Sonntage für Rostock blieben laut Citymanager Peter Magdanz erst einmal so erhalten, wie geplant. Shopping-Fans könnten sich deshalb schon einmal den 10. Oktober, den 7. November und den 28. November vormerken. Dass es im November zu zwei Terminen kommt, liege daran, dass zum ersten Advent traditionell ein Shopping-Sonntag veranstaltet wird. Und der fällt in diesem Jahr auf den 28. November.

Von Claudia Labude-Gericke