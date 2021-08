Rostock

Rostock hat ein Problem. Das sagen zumindest die Landesregierung und die Experten des Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Die soziale Spaltung in der Hansestadt nehme immer weiter zu. Und die sogenannte Segregation spiegele sich vor allem beim Wohnen wider. Während in die Innenstadt, die KTV oder auch Warnemünde immer mehr Menschen mit hohen Einkommen ziehen, sind in Groß Klein, Schmarl oder auch Lütten Klein schon mehr als 50 Prozent aller Familien mit Kindern auf Hilfen vom Staat angewiesen.

Aber: In den angeblichen Problemviertel wohnen laut Umfragen auch die glücklichsten Rostocker. Die Bewohner selbst schwärmen von „ihren“ Vierteln. Und während das Land auf Fördermittel für gezielten Wohnungsbau setzen will, möchte die Stadt lieber mehr Kultur und Gastronomie in die „Sorgenstadtteile“ holen.

„Rostock will Probleme nicht wahrhaben“

Erst vor wenigen Tagen hatte Bauminister Christian Pegel (SPD) zum Forum „Zukunft Wohnen“ in Dierkow geladen. Und dort gab es klare Worte – vor allem vom Leibniz-Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Marcel Helbig: Er fürchtet, dass aus den großen Neubaustadtteilen aus DDR-Zeiten mit der Zeit regelrechte Ghettos werden könnte. „Rostock will nicht wahrhaben, dass es soziale Probleme in der Stadt gibt“, sagt der Experte. Und: „Wenn in einem Stadtteil jedes zweite Kind von Leistung des Staates abhängig ist, dann ist das auf Dauer nicht gut.“

Die Stadt – und auch das Land – müssten mehr tun, um die Durchmischung in der Hansestadt zu verbessern. In den „reichen“ Stadtteilen wie der KTV oder Warnemünde müsse Wohnraum her, den sich auch Menschen mit kleinen Einkommen leisten können. Und gleichzeitig müsse in den „Problemvierteln“ Wohnraum entstehen, der auch für Leute mit mehr Geld auf dem Konto attraktiv ist. Das Land will dabei mit Fördermitteln helfen. Bis zu acht Millionen Euro will Schwerin für Projekte gegen die Segregation ausgeben. Nur was für Projekte sollen das sein? Darüber sind Stadt und Land bisher absolut uneins.

Arm, aber glücklich?

Denn die Statistiken – selbst die des Rathauses – scheinen den Experten „von außerhalb“ Recht zu geben: In Lichtenhagen, Lütten Klein, Groß Klein, Dierkow, Schmarl, Toitenwinkel und Evershagen leben jeweils mehr als acht Prozent aller Einwohner von SGB-II-Leistungen – Hartz IV zum Beispiel. Auch die Arbeitslosenquote ist in diesen sieben Neubauvierteln die höchste in der gesamten Stadt, liegt jeweils über neun Prozent. In Lütten Klein, Evershagen und Groß Klein sind jeweils weniger als 60 Prozent der Einwohner erwerbstätig.

Dann kommt das große Aber – und der Grund, weshalb die Verantwortlichen in der Stadt daran zweifeln, ob sie statt in (sozialen) Wohnungsbau nicht besser in „Belebung“ investieren sollten: Erst vor wenigen Jahren hat die Hansestadt ihre Einwohner gefragt, wie zufrieden sie mit der Wohnsituation sind. Das Ergebnis steht im krassen Gegensatz zu all den anderen Statistiken. „In Groß Klein, Dierkow und Co. wohnen die zufriedensten, die glücklichsten Rostocker“, sagt Bausenator Holger Matthäus (Grüne).

Dort, wo die „Reichen“ wohnen, hingegen sei die Zufriedenheit auffallend niedrig. Matthäus: „Rostock ist lebens- und liebenswert. Auch die angeblichen Problemkieze sind größtenteils sauber, gepflegt und die Infrastruktur stimmt. Da müssen wir uns keine Vorwürfe machen.“

„Es ist perfekt hier, wie es ist!“

Ihr Zuhause auf dem Weg zum Ghetto? In den betroffenen Stadtteilen können die allermeisten Einwohner ebenfalls nur den Kopf schütteln. „Ich habe hier Ärzte, ein riesiges Netzwerk an Verkehrsverbindungen und komme schnell von A nach B. Ich bin vollkommen zufrieden hier“, sagt zum Beispiel Werner Schnegula über „sein“ Viertel. Der Verkäufer lebt seit fünf Jahren in Lütten Klein. „Es gibt Gartenanlagen, Fußballplätze, sogar Tanz- und Karatekurse. Man kann hier viel machen.“ Umziehen will er erst, wenn er eine Familie gründet – nach Reutershagen. „Dort ist es etwas ruhiger.“

Julia Maciejewski ist Erzieherin, 27 Jahre jung und wohnt bereits seit zehn Jahren in Groß Klein. „Das ist einfach eine schöne Gegend. Hier wurde auch viel gemacht in den letzten Jahren.“ In der Innenstadt sei ihr zu viel los, zu viel Trubel. „In Groß Klein gibt es erstaunlich viele Grünflächen. Viele schöne Orte, die man beim Spazieren plötzlich entdecken kann.“ Fühlt sie sich wie in einem „Armenviertel“? Keinesfalls. „Auch in Groß Klein gibt es definitiv Leute, die gutes Geld verdienen. Es ist nicht so, dass man hier nur hinzieht, weil man wenig Miete zahlen kann.“

„Wir sind kein Assi-Viertel“

Selbst wenn man ihm eine Wohnung in der City anbieten würde – Thomas Schmidt würde in Toitenwinkel bleiben. Dort lebt der 42-Jährige schon seit zwölf Jahren. Über die Innenstadt sagt der selbstständige Handwerker: „Das ist der schlimmste Stadtteil!“ Parkplätze fehlen ihm in Toitenwinkel. Aber ansonsten: „Wir haben schöne Innenhöfe, schöne Grünflächen und in einigen Teilen denkt man sich, man wohnt bei den Reichen. Für mich ist alles perfekt so, wie es ist.“

Peter Hilsch (68) ist Rentner und hat eine Eigentumswohnung am Rand von Dierkow: „Wir sind sehr zufrieden. Es ist abgeschieden und es ist verkehrsgünstig. Ich würde auch nicht tauschen wollen.“ Er habe nicht das Gefühl, dass Dierkow ein „Assi-Viertel“ ist: „Nein, das ist es einfach nicht.“ Stattdessen komme er in 15 Minuten von zu Hause in die Innenstadt, an den Stadthafen oder auch mal schnell auf die Autobahn. „Perfekt.“

Vermieter: Kultur, Bildung und Arbeit!

Auch die großen Vermieter in der Stadt lassen die Kritik aus Schwerin und Bamberg nicht einfach so stehen: „Wenn wir etwas gegen die Segregation machen wollen, müssen wir die Stadtteile für alle Bevölkerungsschichten attraktiver machen. Wir brauchen dann in den Viertel mehr Kultur- und Bildungsangebote, mehr Jobs und auch Freizeitmöglichkeiten“, so Ralf Zimlich, Chef der stadteigenen Wiro. Der größte Vermieter des Landes hat mehr als 36 000 Wohnungen in Rostock und baue auch in Lichtenhagen und Co. neue, gute Wohnungen.

Roland Blank, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen (mit gut 11 000 Wohnungen die Nummer zwei in Rostock), findet die Zufriedenheit der Mieter wichtiger als Statistiken: „In der Südstadt sehen wir doch, wie sich die Stadtteile wandeln. Dort ziehen mehr und mehr Familien hin, das Viertel wird jünger und die Neuen haben ganz neue Ansprüche.“ 14 000 Menschen in Rostock würden SGB-II-Bezüge erhalten, 10 000 würden sich auf die sieben Neubausiedlungen verteilen. „Das ist nicht zu viel.“

Auch Bausenator Matthäus will andere Wege gehen als das Land: „Wir müssen Studenten in die Stadtteile holen, Wohnraum für junge Menschen bauen – mit dem Land.“ Und die Viertel brauchten mehr Kultur, mehr Gastronomie, mehr zum Wohlfühlen vor Ort. Matthäus hat alle Ortsbeiräte in den betroffenen Stadtteilen nun angeschrieben, hofft auf Ideen: „Damit beugen wir der Segregation vor. Das ist unser Weg.“

