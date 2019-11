Spätes Mutterglück für Milchkuh „Schnecki“

Sanitz-Oberhof

In aller Seelenruhe steht Schnecki auf der Wiese und kaut Gras. Um sie herum tollen drei Kälbchen, darunter ihr eigenes. Ab und zu kommt das Kleine an und schmust mit ihrer Mutter oder saugt an ihrem Euter. Ein echtes Landidyll, das sich auf dem Hof von Gerd Chaborski und Sabine Degel in Sanitz-Oberhof bietet. Das war nicht immer so: Bis vor einem halben Jahr war Schnecki eine Hochleistungskuh, die dank Kraftfutter rund 35 Liter Milch pro Tag produzierte. Ihre Kälbchen wurden ihr immer weggenommen.

Doch dann gaben die Landwirte die Milchtierhaltung auf. Die meisten Kühe wurden verkauft. Nur Schnecki und zwei Artgenossinnen blieben. Und sie durften in diesem Jahr erstmals ihre Kälbchen behalten. „Jetzt ist Schnecki glücklich und zufrieden – eine echte Kuh“, sagt Sabine Degel.

Unter der Trennung gelitten

Schnecki war immer Degels Lieblingstier, seit die Sächsin 2007 zu ihrem Partner Gerd Chaborski auf den Hof zog. Zwei Monate später kam die Kuh zur Welt. „Ich habe mich immer besonders um sie gekümmert“, erinnert sie sich. Doch Schnecki teilte das Schicksal aller Milchkühe: Sie müssen immer wieder Kälber austragen, damit sie dauerhaft Milch geben.

Die Kälber werden in eigenen Boxen weggesperrt, damit sie den Menschen nicht die kostbare Milch wegtrinken. „Schnecki hat darunter immer sehr gelitten. Sie wusste, dass ihr Kind nur wenige Meter weg stand und sie durfte nicht hin. Sie war richtig depressiv.“

80 000 Liter Milch gegeben

Rund 80 000 Liter Milch hat Schnecki in ihrer „ Dienstzeit“ gegeben. Neun Kälbchen brachte sie zur Welt, die männlichen wurden nach kurzer Zeit geschlachtet, die weiblichen wurden selbst zu Milchkühen. Doch mit Milch ließ sich irgendwann nicht mehr genug Geld verdienen, so dass Chaborski und Degel entschieden, die Produktion einzustellen. Die Kühe wurden nach Polen verkauft, zurück blieben nur einige Jungtiere und zwei ältere, die später als Leitkühe für eine mögliche neue Herde dienen sollen.

Schnecki dagegen wollte Degel als „Hobbykuh“ behalten, wie sie sie liebevoll bezeichnet. Damals war sie schon tragend und Degel wollte ihr dieses zehnte Kalb lassen, damit Schnecki doch noch einmal spätes Mutterglück erleben kann.

Mutterrolle mit Hindernissen

Das war zunächst gar nicht so einfach: „Schneckis Euter war noch auf Leistung eingestellt und daher so prall, dass das Kalb nicht alleine trinken konnte“, erinnert sich Degel. Sie musste erst einen Teil der Milch abmelken, um den Druck zu senken. „Nach zwei Wochen konnte das Kleine dann alleine trinken.“ Auch bei der mütterlichen Fürsorge hatte Schnecki noch Defizite. „Zuerst hat sie sich gewundert, dass das Kalb immer noch da lag und nicht in die Box musste.“

Aber nach zwei Tagen ging sie schon in ihrer Mutterrolle auf – mit kleinen Aussetzern: „Als das Kalb drei Tage alt war, sollten die Kühe auf eine neue Weide umziehen. Vor lauter Freude vergaß Schnecki, ihr Kalb mitzunehmen. Als sie es schließlich merkte, rannte sie zurück zum Stall und kam dann ganz langsam mit dem Kleinen wieder.“

Lebensgefährliche Mutterliebe

Im Hochsommer hätte dann die neu entdeckte Mutterliebe der Kuh beinahe das Leben gekostet. „Das Kälbchen war mit den anderen Tieren auf die Weide gegangen und Schnecki hatte das nicht gemerkt. Sie rannte wie wild über den ganzen Hof und suchte es“, erzählt Degel.

Bei dem schwülheißen Wetter war diese Aufregung zu viel für Schnecki: Sie brach zusammen und konnte kaum noch atmen. „Das Kälbchen hat gemerkt, dass es der Mutter schlecht ging und wich nicht von ihrer Seite.“ Um das Kalb zu säugen, stand Schnecki schließlich auf und gab so wohl ihrem Kreislauf den nötigen Schwung, denn danach ging es mit ihr bergauf. „Ohne das Kalb wäre Schnecki gestorben“, ist Degel überzeugt.

Trennung erst nach mindestens einem Jahr

Heute sind all diese Anfangsschwierigkeiten überwunden. Schnecki spielt sogar Tagesmutter und passt auf die Kälber ihrer beiden Artgenossinnen auf. „Sie achtet darauf, dass die Kälber nicht an den Elektrozaun laufen und beschützt sie vor den älteren Jungtieren“, sagt Degel. Mindestens ein Jahr lang dürfen Mutter und Tochter zusammenbleiben, verspricht Degel. Dann wird das Kälbchen wohl verkauft – das wohl extra keinen Namen bekommen hat, damit Degel der Abschied leichter fällt. Für Schnecki werde es wohl nicht so schwer, glaubt die Landwirtin: „Auch in der Natur trennen sich Kuh und Kalb nach etwa einem halben Jahr.“

Schnecki dagegen darf ihren Lebensabend auf dem Hof verbringen, verspricht Degel. Für sie ist dieses Gnadenbrot auch eine Art Wiedergutmachung: „Eigentlich grausam, was wir Menschen einer Milchkuh zumuten. Und was meine alte Kuh jedes Jahr aufs Neue durchmachen musste, so wie viele andere Milchkühe auch. Aber nun als Rentnerkuh hat sie es gut.“

Von Axel Büssem