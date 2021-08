Das Leben in den Städten in Mecklenburg-Vorpommern wird immer attraktiver – und teurer. Ärmere können das oft nicht mehr bezahlen und ziehen in Plattenbauviertel, etwa in Rostock und Greifswald. Die OZ-Leser kritisieren diese Entwicklung, betonen aber auch, dass diese Stadtteile besser als ihr Ruf sind.