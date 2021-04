Dänschenburg/Madrid

Die Sonne scheint warm, der Blick auf die Berge ist herrlich. Endlich frische Luft ohne Maske. Mein Mann, unser Sohn und ich lassen uns treiben auf unserer Wanderung an einem Sonntag mit Freunden. Die Kinder spielen an einem kleinen Bach. Wir genießen den Moment, versunken in Unterhaltungen, und reden klassischerweise auch immer ein bisschen über die Unterschiede zwischen uns, denn unsere Freunde sind Spanier.

Wir leben in Madrid. Sie sind geduldig, wertschätzend und immer freundlich. Manchmal lachen wir darüber, wie unflexibel, pflichtbewusst und ehrgeizig wir als Deutsche doch sind. Die Spontanität der Spanier liegt uns nicht so sehr, auch wenn ich sie mag. Die tiefe Entspanntheit auch nicht. Vermutlich empfinde ich unsere gemeinsame Zeit daher immer als kleinen Kurzurlaub. Vielleicht aber auch, weil die aktuelle Krise dann selten eine Rolle spielt und das guttut.

Wir leben in einem Land, um das es nicht gut steht. Wir leben nicht in Armut. Viele Spanier tun das. Unsere Freunde, die einen sehr kritischen Blick auf ihr Land haben, haben viele Sorgen und Ängste. Manchmal haben sie die Nase voll von den strukturellen, wirtschaftlichen und politischen Problemen. Gerade in diesen Zeiten. Daher stecken sie viel Geld in die Ausbildung ihrer Kinder, die auf die Deutsche Schule Madrid gehen, damit sie eine Zukunft haben, wenn nötig auch außerhalb Spaniens.

Druck für die Eltern ist groß

Als wir vor 3,5 Jahren hier angekommen sind, habe ich nicht verstanden, warum der Druck für die Eltern so groß ist. Dann erzählte mir ein Vater, dass viele, die es ermöglichen können, ihre Kinder an internationalen Schulen unterbringen. Sie wollen, dass sie später eine berufliche Zukunft haben und nicht wie viele andere mit mehreren qualifizierten Abschlüssen arbeitslos auf der Straße sitzen.

Schon die Finanzkrise war schlimm. Das hier ist schlimmer. Weit über ein Drittel der Jugendlichen in Spanien hat keinen Job, die Arbeitslosenquote liegt generell bei über 16 Prozent. Die Pandemie hat weitreichende Folgen. Auch wenn Madrid gerade immer wieder als Partyhotspot in den Medien auftaucht. Die Stimmung wirkt munter. Alles hat offen. Die Restaurants sind voll.

Die Regionalregierung wehrt sich trotz hoher Inzidenzwerte gegen weitere Restriktionen. Madrid soll auf diese Weise am Leben erhalten werden, denn es fehlen finanzielle Kapazitäten. Gäbe es die generelle Maskenpflicht nicht, könnte man an vielen Tagen meinen, alles sei normal. Im letzten Jahr um diese Zeit war das ganz anders. Sechs Wochen harter Lockdown. Wir durften das Haus nur mit triftigem Grund verlassen. Die Zeit war hart, psychisch wie physisch. Das Blatt hat sich gewendet. Von einem Extrem ins nächste.

„Deutschland ist ein wunderbares Land“

Wir haben bisher viel erlebt und einige Herausforderungen gemeistert. Diese Zeit hat auf jeden Fall eins bei mir grundlegend verändert: meinen Blick auf Deutschland. Habe ich früher oft geschimpft, sehe ich es heute als wunderbares Land. Als Land mit Zukunft, ohne perfekt zu sein. Und auch wenn ich Spanien liebe, bin ich genau aus diesem Grund froh, Deutschland als Heimat zu haben. Ich fühle mich so dankbar. Dankbar für all die schönen, unbezahlbaren und augenöffnenden Momente, die ich hier erleben durfte.

Im Oktober werden wir nach Deutschland zurückgehen. Wir sind nicht die Gleichen, wenn wir zurückkommen, aber sicher sind wir eine bessere Version von uns selbst. Diese Dankbarkeit, diesen neu gewonnenen Weitblick und die spanische Lebensfreude und Herzlichkeit nehme ich im Herzen mit. Ich werde mich nicht mehr über Dinge beklagen, die eigentlich nicht so schlimm sind, denn ich weiß, es gibt Menschen, die ein schlechteres Los gezogen haben und von denen sich viele nicht beschweren. Die es hinnehmen und das Beste draus machen, mit Freundlichkeit und großem Improvisationstalent.

Das werde ich vermissen an den vielen grauen Tagen in meiner neuen alten Heimat. Madrid wird mir fehlen, diese großartige Stadt mit ihren wunderbaren Menschen. Die Berge werden mir fehlen und die vielen kleinen Kurzurlaube mit Freunden.

Zur Person Anja Schneider ist Business- und Online-Coach sowie Expertin für Jobzufriedenheit und berufliche Neuorientierung und wohnte bis 2001 in Dänschenburg bei Sanitz. Danach lebte sie sechs Jahre in Hamburg und weitere zehn Jahre in sowie bei Hannover. Sie ist Ökonomin (M. Sc.) und war tätig als Referentin im Personalbereich sowie als Personalentwicklerin. Seit 2017 wohnt sie in Madrid und arbeitet seit 2019 selbstständig als Coach.

Von Anja Schneider