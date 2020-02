Von Donnerstag bis Sonntag treten internationale Sportler beim 65. Springertag in der Rostocker Neptunhalle gegeneinander an. Die Sportler messen sich im Kunst-, Turm- und Synchronspringen. Die OZ war vorab beim Training dabei.

Spektakuläre Bilder: Wassersport-Stars trainieren für Wettbewerb in Rostock

