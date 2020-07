Rostock

Ungewöhnliche Baumfällungen im Stadtweider Wald am Neuen Friedhof in Rostock: Mit Kletterern und Hubarbeitsbühnen nehmen Baumpfleger hier in dieser Woche rund 60 Douglasien und Fichten ab. Am Ende müssen wohl sogar Pferderücker eingesetzt werden, um die Baumstämme zu entfernen. „Mit unserer herkömmlichen Technik können wir hier nichts mehr machen. Wir müssen daher zum forstlichen Urschleim zurückkehren“, sagt Revierförster Christoph Willert vom Rostocker Stadtforstamt.

Was die Fällungen so kompliziert macht, ist die besondere Lage. „Die Bäume sind eingekesselt von Parkplatz, Wohnbebauung und dem Wendekreis der Straßenbahn“, sagt Willert. Die Baumpfleger schneiden daher zunächst die Äste zurück, ehe ein Kletterer nach oben steigt und die Bäume Stück für Stück in drei Metern Länge absägt. „Wir machen das möglichst schonend“, sagt Steven Schäge von der gleichnamigen Baumpflege-Firma aus Gadebusch ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Da wo es geht, kommt auch eine Hubarbeitsbühne zum Einsatz.

Anzeige

„Höchste Eisenbahn, dass hier etwas passiert“

Der Grund für die Fällungen: Die Bäume sind alle von innen gefault und drohen umzukippen. „Wir haben lange nicht mehr Bäume gehabt, die so schlimm aussehen“, sagt Schäge. Gemeinsam mit Stadtförster Willert schaut sich der 49-Jährige die bereits gefällten Bäume auf dem Boden an. Schäge geht mit der Hand in den Stamm einer Fichte. „Da kann ich schon reinfassen. Es ist höchste Eisenbahn, dass hier etwas passiert.“

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Im Stadtweider Wald in Rostock müssen Fichten und Douglasien mit spezieller Technik Stück für Stück abgenommen werden. Dabei kommen Kletterer und Hubarbeitsbühnen zum Einsatz.

Schuld an dem schlechten Zustand der Bäume ist allerdings nicht die Fichtenröhrenlaus, die in diesem Sommer Rostocks Nadelhölzer reihenweise sterben lässt. Die Ursache liegt vielmehr darin, dass hier am Rand des Stadtweider Waldes im Laufe der Jahre Parkplätze, Gehwege und Straßenbahngleise gebaut worden sind. „Das hat die Wurzeln der Bäume nachhaltig geschädigt“, sagt Willert.

Erster Part einer größeren Aktion

Für die über Jahre gewachsene Infrastruktur sind die Bäume inzwischen viel zu hoch – sie messen bis zu 35 Meter. „Die Hansestadt ist hier verkehrssicherungspflichtig“, sagt Willert. Wegen der Gefahr herabstürzender Baumteile musste bereits die Feuerwehr anrücken.

Die Fällungen am Neuen Friedhof sind der erste Part einer größeren Aktion. Denn im August müssen auf ähnliche Art und Weise auch im Schweizer Wald im Stadtteil Brinckmansdorf Bäume abgenommen werden. Der Einsatz der Spezialtechnik sei dabei sehr kostenintensiv, wie Willert schildert. Insgesamt sind wohl 100 000 Euro fällig.

Laub-Mischwald soll entstehen

Im Stadtweider Wald sollen die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden. Willert weist aber darauf hin, dass die Waldfläche noch eine Weile unordentlich aussehen werde. „Wir werden das hier nicht so schnell beräumt bekommen.“ Grundsätzlich werden die Baumfällungen in dem Gebiet wohl noch zehn bis 15 Jahre andauern. „Das wird uns noch lange beschäftigten. Wir machen jetzt erst einmal nur einen kleinen Teil, das Wichtigste“, sagt Willert.

Das Positive: „Die Laubbäume an dem Standort stehen gut“, so der Stadtförster. Es sollen daher nun auch Ahorn, Birken und Eichen nachgepflanzt werden. Das Ziel ist ein Laub-Mischwald. „Er soll der Nah-Erholung und als Lebensraum für Tiere dienen.“

Über den Autor

Von André Horn