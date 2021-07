Rostock

Der Saisonstart unter Segeln ist vollbracht: Am Wochenende konnten die ersten Gäste an einer öffentlichen Ausfahrt mit der „Santa Barbara Anna“ teilnehmen. Finanziell ist der Rostocker Traditionssegler allerdings nicht mehr in ruhigem Fahrwasser: Bald anderthalb Jahre Pandemie und ein teurer Werftaufenthalt haben die Rücklagen aufgebraucht. Im Jubiläumsjahr – das Schiff wird 70 – stehen nun auch noch dringende Reparaturen an, für die professionelle Handwerker und zuerst einmal Geld gebraucht werden.

Spendenschwelle in greifbarer Nähe

Deshalb hat der Verein Bramschot, der das Schiff betreibt, zusammen mit der Ostseesparkasse (Ospa) eine Spendensammlung gestartet. 49 Personen haben bis Dienstagabend bereits Geld gegeben – insgesamt kamen 8532 Euro zusammen. Sobald die Schwelle von 10 000 Euro überschritten wird, kann sich der Verein über eine Auszahlung freuen. „Wir sind allen, die uns unterstützen, unendlich dankbar“, sagt Vereinsvorsitzender Olaf Kalweit. Er und seine Mitstreiter vom Verein hoffen, dass in den verbleibenden rund 40 Tagen noch weitere Spender mithelfen, die „Santa Barbara Anna“ als wichtiges Zeugnis der Traditionsschifffahrt noch weiter in Fahrt zu halten.

Denn selbst 10 000 Euro sind erst einmal nur ein kleiner Teil dessen, was benötigt wird. Mit dieser Summe könnte nach Ende der Saison aber immerhin die dringendste Aufgabe – eine neue Lüftungsanlage für den Maschinenraum – angegangen werden.

Aber auch das Deckshaus und die Kombüse sind in die Jahre gekommen und haben Reparatur- beziehungsweise Modernisierungsbedarf. Der Verein rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von mehr als 40 000 Euro, die für alle Maßnahmen nötig wären.

Noch freie Plätze zum Mitsegeln

Schon vergangenes Jahr fielen durch die Corona-Pandemie viele Einnahmen durch Ausfahrten weg. Die Betreiber der „Santa Barbara Anna“ sind deshalb froh, dass es nun wieder losgeht. Und die Nachfrage nach Ausfahrten ist groß. Die nächste am kommenden Wochenende ist bereits ausgebucht, genau wie die Termine am Sonnabend der Hanse Sail. „Aber wir haben an den anderen Sail-Tagen noch einige Rest-Plätze für Interessenten, zum Beispiel am Donnerstag, Freitag und Sonntag“, so Kalweit. Wer Lust auf einen Törn hätte, der könnte sich über die Internetseite des Vereins oder die Tallship-Buchungszentrale anmelden.

Für die öffentlichen Ausfahrten hat der Betreiberverein der „Santa Barbara Anna“ schon im vergangenen Jahr ein Hygienekonzept erarbeitet, das genehmigt wurde und sich an den jeweils gültigen Bestimmungen an Getestete, Geimpfte oder Genesene richtet. Die Ehrenamtler hoffen, dass bald wieder das Komplettprogramm möglich sein wird. Schließlich hat der Verein auch zahlreiche Nachwuchs-Projekte, um Kinder und Jugendliche wieder an maritime Traditionen heranzuführen.

Von Claudia Labude-Gericke