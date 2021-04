Rostock

Schränke, Tische, Sofas, Teppiche und dazwischen jede Menge Schrott. Die Liste der Gegenstände, die sich auf so einem Sperrmüllhaufen finden, ist nahezu endlos. Und in Rostock sind viele solcher Berge zu finden. Das Problem: Oftmals ist der Sperrmüll nicht angemeldet, wird illegal abgestellt, durchwühlt und überall verteilt. Das Ergebnis: ein schmuddeliges Stadtbild und verstimmte Anwohner.

„Das ist unmöglich, wenn der Sperrmüll überall hingeschmissen wird. Und es gibt immer mehr Ecken, in denen was liegt“, kreidet Viola Benke an. Die 65-Jährige wohnt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Wer hier die Straßen entlangspaziert, findet tatsächlich nahezu alle paar Meter ausgediente Einrichtungsstücke.

Falsche Entsorgung im Schnitt siebenmal täglich

„Prinzipiell gibt es diese Problematik der nichtsatzungsgemäßen Entsorgung im gesamten Stadtgebiet. In dichter besiedelten Bereichen, wie dem Nordwesten, Nordosten und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, tritt sie aber verstärkt auf“, sagt Dagmar Koziolek, Leiterin des Rostocker Umweltamtes. In den vergangenen Jahren seien circa 2500 Fälle pro Jahr dazu aufgenommen worden. Das entspricht etwa sieben Fällen pro Tag.

Dagmar Koziolek ist Leiterin des Umweltamtes Rostock und weiß, wie viel Sperrmüll-Sünder in der Stadt unterwegs sind. Quelle: OZ

Neben der Tatsache, dass Sperrmüll oft gar nicht erst bei der Stadtentsorgung angemeldet wird, gebe es auch trotz Anmeldung Probleme, wie Steffen Böhme, Sprecher des Unternehmens, weiß: „Die Sachen werden nicht richtig bereitgestellt, sprich: nicht direkt am Straßenrand abgelegt, und die Zeiten werden einfach nicht eingehalten.“ Heißt: Der Sperrmüll wird nicht erst am Abend vor Abholung rausgestellt, wie vorgeschrieben, sondern oft Tage vorher.

Steffen Böhme, Sprecher der Stadtentsorgung Rostock, kennt die zahlreichen Probleme mit dem Sperrmüll. Quelle: Ove Arscholl

Bußgeld bis zu 1000 Euro

Melden können Bürger unsachgemäßen Sperrmüll im Übrigen über das Internetportal Klarschiff-hro.de. Felix Winter, Ortsbeiratsvorsitzender der KTV, hat damit bereits Erfahrung gemacht und weiß: „Die Stadt reagiert sehr schnell, die Stadtentsorgung räumt den Müll dann fast umgehend weg.“ Die Kontrollkräfte vom Kommunalen Ordnungsdienst versuchen die Verursacher außerdem zu ermitteln, wie Koziolek sagt. „Die nicht satzungsgemäße Entsorgung von Sperrmüll- und Elektroschrott kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden“, warnt sie zudem. Dabei könne ein Bußgeld bis zu 1000 Euro fällig werden.

Sperrmüllentsorgung in Rostock: So geht´s Rostocker zahlen jährlich eine Abfallverwertungsgebühr. Darin enthalten ist auch die Entsorgung von Sperrmüll und Elektroschrott. Privathaushalte können deshalb mehrmals im Jahr ohne zusätzliche Kosten die Abholung von Sperrmüll und Elektroschrott bei der Rostocker Stadtentsorgung anmelden. Das geht telefonisch unter 0381 / 4 59 31 00, per Mail an kd_auftrag@stadtentsorgung-rostock.de oder direkt über das Onlineformular auf www.stadtentsorgung-rostock.de. Empfohlen wird, die Abholung rechtzeitig, am besten 14 Tage vor dem Wunschtermin, anzumelden. Anzugeben ist dabei die Art und die Anzahl der Gegenstände, die rausgestellt werden. Frühestens am Vorabend der Abholung ist der Sperrmüll oder Elektroschrott dann am öffentlichen Straßenrand bereitzustellen. Er sollte für die Mitarbeiter gut erreichbar sein, den Verkehr aber auf keinen Fall behindern. Auch auf den vier Recyclinghöfen in Dierkow, Reutershagen, Lütten Klein und der Südstadt kann Sperrmüll und Elektroschrott abgegeben werden – ebenfalls kostenfrei. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18.15 Uhr, Samstag 9 bis 12.45 Uhr. Kostenpflichtig ist für Rostocker dort lediglich die Abgabe von Altfenstern, Altreifen, Bauschutt und anderen Baustellenabfällen.

Druck über Mietverträge und Hausordnungen aufbauen

Ein Stadtteil, in dem das Problem besonders häufig auftritt, ist Schmarl. Immer wieder beschweren sich die Anwohner beim Ortsbeirat darüber, wie ihr Viertel durch den ganzen Müll aussieht. „Außer heute“, muss der Vorsitzende Michael Berger bei seinem Rundgang feststellen. „Heute ist es wirklich erstaunlich sauber.“ Er befürchtet allerdings, dass das nur ein vorübergehender Zustand ist. „Man kommt kaum gegen die Sperrmüll-Sünder an.“

Das muss auch Anke Knitter, Ortsbeiratsvorsitzende in Toitenwinkel – einem weiteren problematischen Viertel – zugeben: „Es ändert sich auf Dauer nichts.“ Bisher. Denn Knitter ist sich sicher: „Wenn man sozialen Druck aufbaut und mit den Wohnungsgenossenschaften zusammenarbeitet, kann es klappen.“ Es gebe Regeln, an die sich alle halten müssen, das müsse immer wieder vermittelt werden. Ihr Vorschlag: „Der richtige Umgang mit Sperrmüll muss in Mietverträge und Hausordnungen aufgenommen werden.“ So könne ein Fehlverhalten auch ein Kündigungsgrund sein.

Lesen Sie auch:

Wohnungsgesellschaften informieren bereits regelmäßig über Sperrmüllentsorgung. In Sachen Aufklärung über die einfachen Möglichkeiten Sperrmüll und Elektroschrott in Rostock zu entsorgen, sind aber vor allem auch die Stadtentsorgung und das Umweltamt aktiv. „Die Hansestadt bietet eine kostenlose Sperrmüllabholung an“, weiß auch KTV-Bewohner Jens Lindloff-Rühse. „Ich versteh die Menschen nicht, warum sie sich nicht einfach anmelden. Schon gäbe es keine Müllhaufen mehr.“

In der KTV sind eigentlich immer zahlreiche Sperrmüllhaufen, wie diese zu finden. Nicht immer sind sie ordnungsgemäß angemeldet. Und wenn doch, werden die Gegenstände oft Tage vor der Abholung rausgestellt. Quelle: Maria Baumgärtel

Ortsbeirat KTV: „Gehört zur Kultur im Viertel“

Felix Winter vom Ortsbeirat KTV sieht das Problem nicht ganz so eng in seinem Viertel: „Es passt und gehört doch irgendwie zur Kultur hier – solange der Müll nicht im Weg rumliegt.“ Er finde den Recycling-Aspekt dabei sogar gut: „Dinge, die noch sinnvoll genutzt werden können, sind innerhalb von ein bis zwei Tagen weg. Das ist doch nachhaltig.“ Was allerdings keine Aufforderung dazu sein solle, unangemeldet den Müll auf die Straße zu stellen.

Viel mehr ärgere Winter der Elektroschrott. Er sehe oft, dass Leute mit dem Auto an den offiziellen Sammelstellen für Glas und Papier vorfahren und dort ihre alten Geräte abladen. „Die richten viel mehr Schaden für die Umwelt an – und die will auch keiner mehr haben.“

Von Maria Baumgärtel