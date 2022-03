Sperrung der L 22 in Rostock: City-Kreis übt scharfe Kritik

Mehr Platz für Fußgänger: Während der Bundesgartenschau 2025 in Rostock will Holger Matthäus (Grüne) die L 22 sperren lassen. Doch der City-Kreis attackiert den Vorstoß. Was hinter der Kritik steckt – und was OZ-Leser von der Idee halten.