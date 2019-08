Rostock

In Rostock sind am Montagabend zwei PKWs am Südring Ecke Erich Schlesinger Straße zusammengestoßen. Der Fahrer eines Pkw VW wurde dabei leicht verletzt.

Der Fahrer eines Audi blieb unverletzt, sein Airbag hatte ausgelöst. Polizei, Notarzt, Feuerwehr waren vor Ort.

Die Kreuzung musste gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Straßenbahnen konnte nicht weiterfahren – mindestens drei Bahnen saßen fest.

Zur Unfall Ursache ist noch nicht viel bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer eines Autos die rote Ampel übersah.

Von RND/ Juliane Schultz