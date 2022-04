Wie jetzt bekannt wurde, reiste der Mannschaftsbus des Fußballvereins FC St. Pauli bereits am Vorabend des Samstagsspiels an und wurde auf dem Hof der Güstrower Polizei die ganze Nacht bewacht. Die Polizisten in Rostock bereiten sich derweil auf Ausschreitungen vor – und begleiteten die Paulianer per Eskorte in die Hansestadt.