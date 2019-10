Spielecken, Wickeltische, Kinderbetreuung: Hier ist Rostock familienfreundlich

Rostock

Das Welcome Center wirbt für die Stadt Rostock und ihre Region unter anderem mit einer beispielhaften Familienfreundlichkeit. Von dem Info-Büro angepriesen werden vor allem die Natur, Vereine, Schulen, Betreuungsangebote und Feste. Doch was ist zum Beispiel mit öffentlichen Wickelmöglichkeiten oder Restaurants, die für Kinder mehr als nur Buntstifte und ein Blatt Papier anbieten? Gerade Eltern von kleinen Kindern müssen häufig gezielt nach familienfreundlichen Häusern suchen. Die OZ gibt zehn Tipps, wo Familien in Rostock herzlich willkommen sind.

Tipp 1: Zum Alten Fritz

Das Braugasthaus Zum Alten Fritz am Stadthafen (Warnowufer 65) ist optimal für Familien. Nicht nur ausreichend Hochstühle, sondern auch einen Wickeltisch samt Utensilien, Tritterhöhungen für die Waschbecken und Kindertoilettensitze stellt das Restaurant bereit. Daneben punktet es mit einer großzügigen Spielecke im Lokal sowie mit Rutschautos im Außenbereich. Auf der Kinderspeisekarte, die gleichzeitig als Malblatt dient, sind nicht nur Pommes und Nuggets zu finden, sondern auch frisch gebratenes Fleisch und Gemüse. Für die Familienfreundlichkeit wurde Zum Alten Fritz vom Tourismusverband MV sogar mit dem Qualitätssiegel „Familienurlaub MV – Geprüfte Qualität“ ausgezeichnet.

Tipp 2: Momo

Im pakistanischen Restaurant Momo in der Innenstadt (Augustenstraße 93) wird Familienfreundlichkeit ebenfalls groß geschrieben. In einer fast 20 Quadratmeter großen Spielecke können die Kinder spielen, während die Eltern in Ruhe zusammensitzen. Auch einen Wickeltisch sowie einen Waschraum für die Kleinen hat das Momo zu bieten. Die Kinder können sich zudem alles von der Speisekarte aussuchen und bekommen es kindgerecht in kleineren Portionen und weniger gewürzt serviert. „Wir sind ein Familienbetrieb und die Familien sind mir wichtig“, betont Inhaber Abdul Aziz-Bergmann. In Zukunft soll es in seinem Restaurant auch Kindertheater geben.

Die dreijährige Jonna spielt mit dem einjährigen Marten in der Spielecke des Restaurants Momo in der Rostocker Innenstadt. Im Hintergrund: Martens Papa Gregor Mandt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Tipp 3: Kröpeliner-Tor-Center (KTC)

Im Untergeschoss des KTC machen Eltern einen seltenen Fund: Einen kostenlosen, öffentlichen Wickelraum, in dem auch gestillt werden kann. Außerdem stehen ein Fläschchenwärmer sowie eine Mikrowelle bereit. „ Im Rostocker Hof zum Beispiel muss man 50 Cent zahlen, um überhaupt Zugang zum Wickelraum zu bekommen. Das ist doof“, bemängelt Mutter Friederike Schädel. Im Drogeriemarkt dm hingegen, der sich ebenfalls im KTC befindet, bekommt man am Wickeltisch sogar kostenfrei Windeln bereitgestellt. Diesen Service bietet im Übrigen fast jeder dm an. Zudem sorgen mehrere Spielmöglichkeiten im KTC für Vergnügen bei den Kleinen.

Im Wickelraum im Kröpeliner-Tor-Center stehen ein Mikrowellenherd und ein Fläschchenwärmer zur Verfügung. Quelle: Ove Arscholl

Tipp 4: Pier 7

Das Pier 7 in Warnemünde Am Passagierkai 1 ist ein bunter Mix aus Gastronomie und Einkaufsladen. Während sich die Erwachsenen dort vergnügen, können sich die Kinder auf dem dazugehörigen Spielplatz austoben. Bis Ostern 2019 befindet sich das Pier 7 allerdings in der Winterpause.

Tipp 5: Mira

Gerade junge Mütter führt der Weg in den Nähladen Mira in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (Neue Werderstraße 4), um hübsche Stoffe für selbst genähte Kinderkleidung zu kaufen. Deshalb ist hier in Form einer Spielecke auch an die Kinder gedacht.

Tipp 6: Hugendubel und Thalia

In Ruhe stöbern, obwohl die Kinder dabei sind, erleichtern auch die Buchhandlungen Hugendubel ( Kröpeliner Straße 41) und Thalia ( Kröpeliner Straße 54 und Breite Straße 15–17). Hier befinden sich ebenfalls Spielecken.

Tipp 7: Küstenmühle

Brunchen gehen mit Kleinkindern? Das kann stressig werden. Nicht so aber in der Lokalität Küstenmühle (Neu Hinrichsdorf 18a): Jeden Sonntag wird dort ein Brunch inklusive Kinderbetreuung angeboten. In einem separaten Zimmer können die kleinen Gäste unter Aufsicht spielen.

Tipp 8: Burwitz

Auch das Restaurant Burwitz Legendär (Neuer Markt 16) bietet ein Frühstück mit Kinderbetreuung an. Von Oktober bis April können Familien das Angebot jeden zweiten Sonntag nutzen. In einem Spielzimmer werden die Kinder von Tagesmüttern betreut. Bis zu einem Alter von zwei Jahren ist das kostenfrei. Ab drei Jahren kostet die Betreuung 9,90 Euro inklusive Kinderfrühstück. Am 3. November ist die nächste Gelegenheit dazu.

Tipp 9: Hopp’s bunte Stube

Auf der Suche nach Babyausstattung oder Kinderkleidung? Dann könnte „Hopp’s bunte Stube“ inmitten der KTV ( Budapester Straße 74) die richtige Anlaufstelle sein. Auf zwei Etagen ist von Babykleidung über Spielzeug bis Kinderwagen nahezu alles zu finden. Das Tolle: Im zweiten Stock findet man neuwertige Ware, im Untergeschoss Secondhand. So ist für jedes Portemonnaie etwas dabei.

Tipp 10: Unsere kleine Welt

Zwei Mütter haben sich zusammengetan und „Unsere kleine Welt – Werkstatt, Spiel und Bildung“ (Grubenstraße 62) ins Leben gerufen. Dort bieten die Referentinnen für globales Lernen Kurse und Workshops für Kinder an, zum Beispiel Handwerken oder Basteln mit Müll. Aber auch für Erwachsene ist etwas dabei, wie der Do-it-yourself-Kurs für nachhaltige Babyausstattung. Die kreativen Angebote drehen sich rund um die Themen Nachhaltigkeit, Konsum und Kinderrechte.

